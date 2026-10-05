La Diputación acoge la exposición ‘Orígenes de la fotografía en la provincia de Córdoba'

Inauguración de la exposición ‘Orígenes de la fotografía en la provincia de Córdoba el reportaje de Baltasar Castellá 1913-1916’ - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge hasta el próximo 27 de octubre la exposición 'Orígenes de la fotografía en la provincia de Córdoba: el reportaje de Baltasar Castellá 1913-1916', en la que se ofrece un recorrido visual por el patrimonio y las costumbres cordobesas a través de la mirada de este fotógrafo, que constituye un tesoro iconográfico que se conserva en la Biblioteca y en el Archivo Nacional de Cataluña y ha sido comisariada por el fotógrafo cordobés Antonio Jesús González.

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha destacado durante su inauguración que "esta muestra constituye un rescate patrimonial de primer orden, al tratarse del reportaje fotográfico más antiguo conocido de nuestra provincia. Las fotografías son de una extraordinaria calidad técnica y de un marcado carácter documental y humanista, que nos muestran con detalle cómo eran nuestros pueblos a inicios del siglo XX".

Siles ha resaltado que "el repertorio iconográfico es muy diverso, no falta una visita general de cada municipio, junto a sus principales plazas y calles, así como de sus castillos, iglesias, monumentos, ferias y principales actividades económicas, o imágenes de sus patronas e incluso alguna talla cofrade".

La diputada provincial ha mostrado su satisfacción por la posibilidad "de acercar la historia a los ciudadanos de toda la provincia, rescatando archivos que reflejen la identidad y evolución de los pueblos cordobeses", añadiendo que, "con la mirada minuciosa de Baltasar Castellá, devolvemos a los ciudadanos de nuestra provincia una ventana excepcional hacia nuestras raíces, costumbres e identidad a principios del siglo XX, reafirmando el compromiso de esta Diputación con la conservación y divulgación de nuestra memoria histórica colectiva", ha subrayado.

La muestra, que recoge casi 700 instantáneas de 41 localidades de la provincia tomadas por Castellá para la publicación 'Portfolio fotográfico español entre 1913 y 1916', permanecerá abierta al público desde mañana martes, 6 de octubre, hasta el próximo 27 de octubre de 2026. Los horarios de visita establecidos son de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.