La Diputación de Córdoba acoge un foro sobre municipalismo con la participación de alcaldes de la provincia

Autoridades en la inauguración del 'Foro sobre Municipalismo Provincial'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido en la mañana de este jueves la celebración el 'Foro sobre Municipalismo Provincial', organizado por 'Diario Córdoba', en el que han participado los alcaldes de varios municipios de la provincia y que se ha centrado en cuatro puntos de debate: 'Medio ambiente y sostenibilidad', 'Industria y desarrollo logístico', 'Turismo y patrimonio' y 'Urbanismo y accesibilidad'.

En el acto de inauguración, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha asegurado que "las corporaciones locales somos Estado, pero no solamente somos Estado los ayuntamientos y las corporaciones municipales", sino que, además, "somos un puntal esencial para la eficacia de las políticas públicas y para la eficacia de toda la actividad del Estado".

Igualmente, Lorite, que ha presumido de que la Diputación cordobesa tiene "lazos de unión absolutamente extraordinarios con todos y cada uno de los 77 municipios de la provincia", ha subrayado que las corporaciones locales también "representan la eficacia en la gestión porque representan la cercanía, la política de proximidad y el servicio público 24 horas", como se ha visto con la tragedia ferroviaria de Adamuz o a consecuencia del último temporal.

"Los alcaldes de la provincia de Córdoba, junto con los concejales de las corporaciones locales, han estado mañana, tarde y noche, 24 horas, al servicio de sus vecinos. Tengo constancia de eso porque hemos estado en contacto con todos y cada uno de ellos", ha puesto en valor Andrés Lorite.

Para concluir, el diputado provincial ha remarcado la importancia de la celebración de este foro municipalista, un encuentro con "intervenciones absolutamente enriquecedoras" porque los participantes son "alcaldes de los que estamos muy orgullosos en la provincia de Córdoba, que representan el pluralismo político", pero que, además, "representan también la constancia y el compromiso por la defensa de los intereses de sus vecinos".