La Diputación de Córdoba acomete de urgencia la estabilización de los bloques rocosos de Tajos del Coso en Iznájar

Trabajos de estabilización de los bloques rocosos de Tajos del Coso en Iznájar. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha acometido las obras de estabilización de los bloques rocosos en Tajos del Coso, en el municipio de Iznájar, una intervención de emergencia tras los episodios de lluvias intensas del pasado mes de febrero, que ha contado con un presupuesto de 120.000 euros.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que "esta intervención era prioritaria, como otras muchas que ya se han realizado en la provincia, debido a la gravedad de la situación por el riesgo de desprendimiento de esta gran roca". Por este motivo, ha apuntado, se ha impulsado "una línea de ayudas de emergencia para financiar su estabilización y garantizar la seguridad".

En este sentido, Fuentes ha mostrado su satisfacción por la "celeridad en la tramitación y la rápida aprobación de estos fondos extraordinarios para actuar sobre el talud y evitar caídas de piedras, que puede ocasionar daños personales en una zona con tránsito continuo de vehículos y peatones".

"El desprendimiento supone, además, una amenaza para la infraestructura urbana, ya que la zona afectada se localiza justo debajo del barrio de El Coso, por lo que afectaría a la cimentación de las casas superiores y el impacto destruiría también conducciones de agua, electricidad y telecomunicaciones", ha recalcado el máximo representante de la institución provincial.

Las medidas correctoras que se han llevado a cabo consisten en el saneo previo del talud con retirada de la capa del material suelto y la posterior consolidación de bloques rocosos mediante colocación de malla galvanizada de triple torsión anclada al terreno para retención y guiado de finos. Asimismo, se ha instalado una red de cable de acero galvanizado de ocho y 16 mm de diámetro, para la estabilización de los bloques rocosos de mayores dimensiones, adaptada a la geometría del talud mediante anclajes de acero corrugado.