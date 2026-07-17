Sánchez acudirá a la final del Mundial de fútbol este domingo en Nueva York

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión de la Ejecutiva Federal.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión de la Ejecutiva Federal. - EVA ERCOLANESE / PSOE
Europa Press Nacional
Publicado: viernes, 17 julio 2026 10:08
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MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a asistir a la final de la Copa del Mundo de fútbol que se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York (Estados Unidos), según fuentes de Moncloa.

Sánchez acudirá para presenciar el partido que enfrentará a la selección española con Argentina al que ya había confirmado su presencia la Familia Real: el Rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Posterioremente, el jefe del Ejecutivo se desplazará a Argelia, donde llevará a cabo su agenda institucional el lunes.

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