La Diputación de Córdoba activa la participación ciudadana en la provincia con una nueva edición de 'Efecto Mariposa'

La delegada de Igualdad, Cooperación Ciudadana, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva edición de 'Efecto mariposa', una iniciativa enmarcada en el programa de la Escuela de Ciudadanía Activa, que persigue "acercar a la ciudadanía la importancia de la participación activa en la vida de sus municipios a través de las artes escénicas".

Así lo ha explicado en rueda de prensa la delegada de Igualdad, Cooperación Ciudadana, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha añadido que "se trata de poner a disposición del tejido asociativo, ayuntamientos y entidades locales autónomas (ELA), y de la ciudadanía en general, una serie de herramientas para impulsar una participación ciudadana activa a través de actividades informativas, acciones de difusión, divulgativas, de sensibilización, formativas, de diálogo y de encuentros para el debate, entre otros".

La campaña tiene como eje central una representación escénica en la que convergen circo, danza, teatro y música reflejando algunos de los conflictos sociales y situaciones cotidianas "desde una mirada critica y con mucho sentido del humor", ha asegurado Moreno.

Usando el espectáculo y las artes escénicas se traslada a la ciudadanía "la importancia de la participación ciudadana, la responsabilidad que dicha participación implica como cauce fundamental para mejorar los pueblos y el bienestar de sus gentes. Es un llamamiento a la observación crítica y la toma de consciencia propia y del entorno que nos rodea, invitándonos a descubrir los recursos propios y externos para iniciar un cambio", ha añadido la delegada provincial.

Moreno ha recordado que "esta iniciativa está teniendo muy buena acogida en los municipios de la provincia; de 2022 a 2025 se llevó a cabo en 36 municipios; en 2025 se representó en Fuente Palmera, Almedinilla, Villanueva del Rey, Pedroche, Iznájar y Baena, con una afluencia aproximada de 1.000 personas".

Este año se ha "dado la oportunidad a municipios de menor población que lo han solicitado a que se desplacen a localidades cercanas donde se va a representar, a través de un servicio de autobús, para que puedan acudir a este espectáculo de forma gratuita como es el caso de Valsequillo, que los interesados se podrán desplazar a Fuente Obejuna, el 5 de julio; y Fuente la Lancha que podrán acudir el 19 de septiembre a Belmez, y disfrutar de esta iniciativa", ha apostillado Moreno.

REPRESENTACIONES 2026

Las representaciones, a cargo de María Hames y sus acompañantes Yumi y Pablo, se llevarán a cabo, a las 21,30 horas, en Fuente Obejuna, 5 de julio; en Valenzuela, 8 de julio; en Monturque, 9 de julio; y en Bujalance, 12 de julio; ya en septiembre, se representará en Villaharta, el 18 de septiembre; y en Belmez, el 19, a las 21,00 horas.

La responsable del área ha concluido asegurando que "desde la Diputación se invita a la ciudadanía en general y a las asociaciones de estos municipios y de los cercanos a acudir a las representaciones a participar en las mismas. Es una actividad gratuita que se hace al aire libre, en el espacio publico urbano que en cada municipio han designado a tal efecto desde el ayuntamiento".