La Diputación de Córdoba actuará de urgencia ante los desprendimientos en la Ladera de la Grieta de Benamejí

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta el municipio de Benamejí, para junto a su alcaldesa, Carmen Lara, conocer de primera mano la situación en la que se encuentra la Ladera de la Grieta, "en la que se va a actuar de manera urgente para evitar que siga produciéndose el desplazamiento de terreno que está afectando este tramo de calle, lo que esperamos acometer la semana que viene cuando se normalice el tiempo, porque en estos momentos es complicado".

Así lo ha puesto de manifiesto Fuentes, quien ha destacado que "lo que se hará de forma inmediata es una intervención de maquinaria pesada para retirar el peso de la loma que más preocupa en este momento, en la zona que ahora ha sufrido unos deslizamientos que ponen en peligro la seguridad de los vecinos, especialmente en el Barrio Luna, que son los más próximos".

Fuentes también ha añadido que "se van a realizar actuaciones en los pozos, porque entendemos que el Ayuntamiento no cuenta con los medios necesarios para acometerlas en unas circunstancias que trascienden las posibilidades locales, por lo que es nuestra obligación ofrecerles apoyo".

"La geografía de Benamejí no es comparable a la de otros pueblos, y en estos momentos tenemos que tener en cuenta tres ámbitos de actuación, primero el meteorológico con otro tren de borrascas que se esperan para esta semana; otro el hidrológico con la presencia del Genil que se está estabilizando y, por último, el geológico que obliga a tener en cuenta lo que señalen los expertos", ha abundado Fuentes.

Se trata de unas circunstancias complejas, por lo que Fuentes considera que "debemos hacer lo que nos recomiendan los geólogos e ingenieros que es hacer un estudio geotécnico del terreno en el que se señale la patología de la tierra, que indique hacia donde se está produciendo el deslizamiento del terreno y que ofrezca una valoración de los daños producidos".

"Actuaremos cuando el tiempo recupere la normalidad, antes será imposible, a partir de ahí acometeremos las actuaciones que sean necesarias y que esperamos que sean más duraderas", ha indicado el presidente de la institución provincial.

Finalmente, Fuentes ha reiterado su reconocimiento y consideración a la labor que están prestando los distintos servicios que están actuando para hacer frente a las incidencias que ha causado el temporal en los últimos días.

Por su parte, la alcaldesa, Carmen Lara, ha destacado la colaboración institucional ante las circunstancias provocadas por el temporal y ha agradecido la rápida respuesta del presidente de la Diputación a las necesidades del municipio.