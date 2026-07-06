La Diputación de Córdoba anuncia la continuidad del programa I+D Talent con el Imibic

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la izda.), en su visita al Imibic. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este lunes al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) para conocer de primera mano el desarrollo del programa 'I+D (Imibic+Diputación) Talent', llevado a cabo gracias una subvención excepcional de 97.865 euros concedida a la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), entidad gestora del Imibic, con la finalidad de reforzar los grupos de investigación, y ha anunciado la continuidad de este programa del que se benefician 14 investigadores.

Según ha explicado Salvador Fuentes, con esta subvención, la institución provincial sigue afianzando su compromiso con la innovación, la investigación y el empleo, ya que "ha permitido la incorporación de 14 jóvenes al sistema de investigación biomédica cordobés, contribuyendo a fortalecer los grupos científicos del Imibic, favoreciendo la generación de nuevas oportunidades profesionales en un sector estratégico, aumentando la capacidad del instituto para atraer nuevos proyectos y contribuyendo así a la vertebración y el desarrollo de la provincia".

Además, el máximo representante provincial ha recordado que "el programa contempla diez becas de formación universitaria, con una duración máxima de seis meses, y cuatro contratos laborales dirigidos a titulados universitarios y de Formación Profesional, con una duración de entre seis y siete meses".

Durante la visita institucional, el máximo representante provincial ha destacado que se trata de "visibilizar, reconocer y poner en valor lo que es el Imibic, un instituto de investigación de un nivel impresionante", algo que los cordobeses deben de reconocer. Igualmente, ha segurado que tras la realización del estudio y el informe se ha "detectado que la biomedicina tiene un potencial impresionante en la provincia de Córdoba".

Así las cosas, Fuentes ha señalado que "en esta línea de colaboración" se va a "seguir trabajando", motivo por el que "el año que viene ya está aprobada otra partida de 100.000 euros para que las becas sigan activas, que serán ampliables en la próxima edición hasta los 200.000 euros". Hay que "duplicar ese apoyo, ya que es muy rentable para el mundo de la sanidad, para la investigación y también para mejorar la vida de los demás", ha subrayado.

Salvador Fuentes se ha enorgullecido y ha destacado que quiere seguir "presumiendo de sanidad pública y de investigación de un Imibic que cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO), de la Junta de Andalucía, también del sector privado porque se están haciendo cosas absolutamente ejemplares para captar capital para continuar la labor y la gestión de este instituto".

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de apoyo al sistema científico cordobés ya que en 2025 la Diputación destinó 400.000 euros para la puesta en marcha de la Unidad de Ensayos Clínicos de Terapias Avanzadas del Imibic, una actuación que permitió adaptar espacios especializados para el desarrollo de terapias innovadoras como las CAR-T. Ahora, la apuesta pasa por fortalecer el capital humano.

En este sentido, el presidente provincial ha puesto el acento en que las administraciones públicas deben "luchar por fortalecer y mantener el capital humano, hay que hacer un esfuerzo importante para evitar la fuga del talento joven consolidando así las carreras profesionales de los investigadores en la provincia, lo que redundará en la mejora de la sanidad, la investigación y el empleo, reforzando así el papel de Córdoba como uno de los grandes referentes biomédicos españoles".

Con esta inversión, ha continuado, "la Diputación de Córdoba refuerza su apuesta por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la innovación, convencida de que apoyar el talento investigador es contribuir a una sanidad más avanzada, a una economía más competitiva y a un futuro con mayores oportunidades para toda la provincia".

PROGRAMA DE TALENTO

Por su parte, el director científico del Imibic, Pablo Pérez --quien ha agradecido al presidente de la Diputación su sensibilidad al entender que la investigación tiene un valor importante para el instituto y la ciudad--, ha explicado que "este programa de talento ha permitido la incorporación en los últimos meses de diez personas que están disfrutando una beca formativa de la Universidad de Córdoba, junto con otras cuatro personas que se van a sumar en los próximos meses con contratos laborales de mucha calidad porque son investigadores pre doctorales y dos de ellos son de Formación Profesional".

Tanto desde la Diputación como desde el Imibic se apuesta "por la ciencia, por la innovación y por las personas que con su trabajo y su esfuerzo van a intentar mejorar la calidad de vida de los demás. Gracias a estos investigadores se está trabajando en la investigación de áreas muy diferentes desde la enfermedad del Alzheimer hasta algunos problemas del cáncer para intentar identificar marcadores que permitan hacer mejores diagnósticos y mejores tratamientos", ha recalcado Pablo Pérez.

Finalmente, el director científico ha puesto de manifiesto que hoy en día hay "más de 500 ensayos clínicos activos en el Imibic, lo que permitirá que haya cordobeses que se beneficien diez años antes de tratamientos que no van a llegar de forma estructural al resto de la población hasta más tarde".

"Es una apuesta de futuro y esa apuesta de futuro empieza por el talento y en eso se está invirtiendo. Aquí se investiga para cuidar más y para cuidar mejor", ha apostillado el responsable del Imibic.