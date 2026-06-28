Diputación de Córdoba apoya la labor de Fundación Bangassou en el poblado Esperanza de República Centroafricana

Diputación renueva su apoyo a la Fundación Bangassou, con la firma de un convenio, por su labor en el poblado Esperanza de República Centroafricana - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba vuelve a renovar su colaboración con la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de Bangassou, con la firma de un convenio por el que la institución provincial se compromete a seguir apoyando la labor que esta entidad, en la que ha estado al frente durante más de 40 años el obispo Juan José Aguirre, realiza en el poblado Esperanza en la República Centroafricana.

El presidente de la corporación provincial, Salvador Fuentes, ha expresado "un firme respaldo institucional y económico a esta fundación, que viene realizando un trabajo solidario y humanitario de primera necesidad en esta zona". "Estas organizaciones llegan de manera directa a puntos geográficos vulnerables del mundo y es nuestro deber destinas recursos suficientes para ello", resalta en un comunicado.

En este sentido, el máximo responsable de la institución provincial ha calificado de enorme obra social el trabajo que Juan José Aguirre ha realizado en este poblado, labor que representa una "fuente de luz y esperanza para los más desfavorecidos y una muestra ejemplar de servicio, caridad y cooperación".

La Fundación Bangassou destina sus recursos a financiar el mantenimiento de programas sociales en la región de Bangassou, situada en la República Centroafricana (el segundo país más pobre del mundo), y las ayudas que reciben se destinan a proyectos de protección sanitaria y social. La Diócesis cuenta con 22 misiones, con 30 sacerdotes católicos y con 60 misioneros laicos y religiosos.

Los problemas más graves que tiene la población son las enfermedades de la lepra y el sida, la salubridad y saneamiento, ausencia de escuelas, la inexistencia de comunicaciones, los refugiados de los países vecinos como Zaire y Sudán y el desarrollo económico y cultural.

Actualmente, los proyectos que están en ejecución son la construcción y mantenimiento de orfanatos, leprosería, escuelas, farmacias rurales y hospital para enfermos de SIDA.