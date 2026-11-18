El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, preside el Pleno de noviembre. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente a noviembre, ha aprobado este miércoles, con el voto a favor de PP, IU y Vox y la abstención de PSOE, destinar 18,4 millones de euros, procedentes del superávit del presupuesto 2025, tanto al Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles --dotado con cinco millones de euros para obras de los ayuntamientos-- como a inversiones en empresas provinciales, en concreto en Epremasa (7.387.503 euros), Emproacsa (3.756.621 euros), el Consorcio de Bomberos (1.357.608 euros) y Eprinsa (900.000 euros).

En una atención a los medios de comunicación antes del Pleno, el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de ir desgranando la distribución del superávit de 18.401.733 euros. Así, ha indicado que "Epremasa contará con 7,3 millones de euros, de los cuales 5,8 serán para nuevas actuaciones del Plan de Infraestructuras de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y 1,5 millones para autorización de gasto, es decir, la empresa decidirá dónde va".

Por su parte, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura y presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha matizado que "en el presupuesto de 2026 contábamos con 5,8 millones para inversiones y 4,9 para el Plan de Gestión de Residuos; ahora sumamos 7,3 millones más, ascendiendo a un total de 18 millones en inversiones".

De los 7,3 millones añadidos, 5,8 irán destinados a nuevas actuaciones del Plan de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. En concreto, a actuaciones como la fase 2 de la nueva línea de tratamiento de residuos de Montalbán, suministro e implantación de una línea única de afino, cambio de identificación a orgánica de buzones de soterrados en 28 municipios, suministro de dos semirremolques para transporte de residuos municipales y suministro de ocho contenedores de transferencia de biorresiduos.

En cuanto a Emproacsa, Fuentes ha señalado que "nos la encontramos en situación de quiebra y en lo que vamos de mandato alcanzamos un sumatorio de inversiones de 48,2 millones de euros. Ahora mismo tenemos en carga 33 millones en inversiones de obras hidráulicas, que eso no se ha visto en la historia de la Diputación, y a esto se suman ahora 3,7 millones, más 10 millones de un Perte y 1,5 de fondos propios".

De los 3,7 millones de euros procedentes del superávit, 2,2 serán para un incremento del Plan de Actuaciones Hidrológicas, que contempla la puesta en valor del acceso al cañón del río La Hoz con 90.000 euros, la rehabilitación y mejora de depósitos de abastecimiento en Espiel, Peñarroya y Cabra, con 1.110.000 euros, y el tratamiento de desnitrificación en abastecimiento de agua de Obejo, con 208.000 euros.

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que "hay tres inversiones en Sierra Boyera que alcanzan 1,21 millones. Se trata del desvío del vial de acceso a la ETAP (371.777 euros), mejoras en la seguridad de las ETAP, tanto de Sierra Boyera como de las estaciones de Martín Gonzalo e Iznájar (300.000 euros) y la mejora de proceso y calidad en filtros de carbón (350.000 euros)".

Por último, Salvador Fuentes ha indicado que "el Consorcio de Bomberos recibirá 1.357.608 euros procedentes del superávit y Eprinsa 900.000 euros para un Programa de Impulso de Ciudades Inteligentes y desarrollo económico productivo".

Sobre la inversión en el Consorcio de Bomberos, su presidente, Antonio Martín, ha señalado que "hablamos de inversiones que jamás se han hecho y que, con la cantidad añadida, nos permiten hablar de más 7,5 millones de inversión total para obras en los once parques, suministros según las necesidades y para prestar el mejor servicio a la ciudadanía".

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Por su parte, el Plan Provincial Extraordinario permitirá la ejecución de inversiones en los municipios y entidades locales autónomas de la provincia financiando sólo actuaciones consistentes en obras. Se podrán realizar obras dentro de las siguientes ámbitos de actuación: vivienda, vías públicas, alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable, alumbrado público, funcionamiento de centros docentes de infantil, primaria y educación especial, instalaciones deportivas, caminos vecinales y gestión del patrimonio (rehabilitación, reparación y mejora de inmuebles propiedad de las entidades locales destinados a servicio público)

Las actuaciones también podrán realizarse en residencias, cementerios, ambulatorios que sean propiedad de los ayuntamientos y que necesiten mejoras, retirada de amianto en infraestructuras municipales, etc.

En definitiva, ha concluido el presidente, "estamos hablando de 25 millones de euros este año destinados para que los ayuntamientos puedan abordar obras importantes, 20 millones a través del Plan Invierte y cinco millones a través del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles.

"Estas son las cuentas de un gobierno que ha puesto énfasis en lo que es el pulmón público, las empresas públicas, los organismos públicos de la Diputación. Prestamos muy buenos servicios y había que enfocar ahora mismo la gestión de cara a esas inversiones que necesitan esos organismos y empresas públicas", ha manifestado.

PRESUPUESTO 2027

Por otro lado, Salvador Fuentes ha señalado en el Pleno su intención de empezar a trabajar "cuanto antes" en los presupuestos de 2027 con el objetivo de "sacarlos adelante con una mayoría suficiente". Así las cosas, su idea es "empezar a trabajar en los borradores la primera quincena de diciembre" y mantener "reuniones" con los distintos grupos políticos para conocer "sus prioridades".

Así lo ha indicado el presidente provincial después de que el portavoz del PSOE, Pepe Álvarez, haya criticado que "a 18 de noviembre no sabemos nada del presupuesto de 2027", vinculando esta "falta de planificación con la situación política del presidente provincial y su posible marcha al Senado". Por su parte, el portavoz de Vox, Rafael Saco, ha pedido "una negociación seria y con tiempo", todo ello con el objetivo de que "no vengan luego con prisas utilizando a los pueblos como rehenes".

NUEVO DIPUTADO DE IU

Además, durante la sesión plenaria de este miércoles, el concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa José Carlos Ruiz ha tomado posesión como nuevo diputado provincial de IU para acompañar a Irene Ruiz.

La llegada de José Carlos Ruiz se produce tras la salida de José Manuel Cobo, quien anunció en septiembre su salida tanto de la institución provincial como del Consistorio de Villa del Río por motivos laborales.