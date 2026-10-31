La Diputación de Córdoba y Asfaco presentan 'Foro Empresa & Familia' en apoyo a las empresas familiares de la provincia

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), ha presentado la puesta en marcha de un proyecto dirigido a "profundizar en el conocimiento de la empresa familiar en Córdoba y su provincia, analizar sus principales necesidades y favorecer su competitividad, continuidad y crecimiento".

Según ha precisado la institución provincial en una nota, la iniciativa está promovida por la Asociación Multisectorial de Empresas de Córdoba (Asfaco) con la colaboración de la Diputación y contempla como primera actuación "la realización, durante el último trimestre de 2026, de un estudio de mercado sobre las dimensiones y características de la empresa familiar cordobesa, que será desarrollado por la Universidad Loyola".

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, quien ha explicado que el proyecto "parte de la importancia que las empresas familiares tienen dentro del tejido económico y productivo y pretende obtener una radiografía que permita conocer aspectos como el tamaño de estas compañías, número de empleados, facturación, sectores de actividad, antigüedad, generación que se encuentra actualmente al frente de la empresa o existencia de procesos de sucesión".

Asimismo, Romero ha incidido en que el estudio "permitirá identificar buenas prácticas de gestión y conocer los principales desafíos y oportunidades que afrontan estas empresas, especialmente en cuestiones relacionadas con el relevo generacional, la gobernanza, la innovación, la profesionalización y la sostenibilidad de los proyectos empresariales".

Por su parte, el presidente de Asfaco, Miguel Ángel Tamarit, ha señalado que "la empresa familiar forma parte de la identidad económica de Córdoba. Son empresas que crean empleo, permanecen vinculadas al territorio y han sabido construir proyectos que, en muchos casos, trascienden a varias generaciones".

Asimismo, Tamarit ha añadido que desde Asfaco "llevamos años trabajando de manera específica con la empresa familiar. Ahora queremos dar un paso más: conocer con rigor cuál es su realidad en Córdoba, cuáles son sus principales retos y qué herramientas podemos desarrollar para acompañarlas en cuestiones tan importantes como el relevo generacional, la gobernanza o la profesionalización".

En concreto, la iniciativa se dirige a empresarios y directivos de empresas familiares, sucesores y futuros líderes empresariales, asesores y consultores, instituciones y organizaciones vinculadas al desarrollo económico, empresas de servicios, estudiantes y jóvenes profesionales.

Asfaco prevé difundir las acciones entre una base de datos integrada por unas 300 empresas, empresarios e instituciones de Córdoba y su provincia, incluyendo desde microempresas y pymes hasta medianas y grandes compañías pertenecientes a sectores como la agricultura, la industria, los servicios o el turismo.

Tras la elaboración del estudio, está prevista su presentación durante el primer trimestre de 2027 mediante un evento y una mesa redonda en el marco del 'Foro Empresa & Familia' de Córdoba, promovido y organizado por Asfaco con financiación de la Diputación.

La programación tendrá continuidad durante el último trimestre de 2027 con la celebración del primer Foro Empresa & Familia de Córdoba, concebido como "un espacio de encuentro, reflexión, intercambio de experiencias y generación de contactos entre las empresas familiares y los distintos agentes vinculados al desarrollo económico".

En suma, el presidente de Asfaco ha concluido destacando que "no queremos que este esfuerzo termine con la elaboración de un informe. Queremos que el conocimiento se convierta en acción y que Empresa & Familia consolide una línea de trabajo continuada desde la que compartir experiencias, anticipar problemas y ayudar a nuestras empresas familiares a seguir creciendo generación tras generación, agradeciendo en este punto la colaboración de la Diputación para el impulso de estas acciones".

De este modo, la colaboración de la Universidad Loyola en este proyecto "consolida su implicación con Córdoba y su firme compromiso con el tejido empresarial de la ciudad y provincia. Desde esta entidad se apuesta por acompañar y analizar la transformación económica y social que vive Córdoba, aportando conocimiento, rigor académico y visión de futuro al ecosistema empresarial cordobés".

En contexto, Loyola es una universidad perteneciente a la Compañía de Jesús y una "entidad de referencia" en el sistema universitario español, "por sus resultados académicos, su internacionalización, la empleabilidad de sus graduados y su investigación". Cuenta con una "importante vocación investigadora", de producción científica con un "alto impacto social que proponga soluciones reales a los problemas que afectan al mundo". "Formación, investigación y servicio son los pilares sobre los que se construye Loyola", han concluido.