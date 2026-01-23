La Diputación de Córdoba atiende, a través del equipo de psicólogos del IPBS, a los vecinos de Adamuz

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno. - DIPUTACION DE CORDOBA

ADAMUZ (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, se ha desplazado hasta Adamuz para informar junto a su alcalde, Rafael Ángel Moreno, de las medidas de apoyo y acompañamiento psicológico que ofrece el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) a todos los vecinos que lo deseen, especialmente las personas que participaron de manera más directa prestando su ayuda a los afectados por el accidente ferroviario.

Aguilera ha explicado que "la parte física se va pasando, pero es importante el apoyo emocional y psicológico, por eso desde la Diputación de Córdoba no les vamos a dejar de lado. Es importante trasladar lo que es patologizante y lo que no, porque habrá reacciones del día a día que son normales después de haber vivido unos días duros y difíciles".

En este sentido, ha continuado, "vamos tener una reunión grupal para que la población sepa qué es normal y qué no y cuándo deben pedir ayuda. Se trata de explicar esas cosas que nos van a pasar en el día a día y son normales y no preocupantes y cuáles son los signos de alarma ante los cuales es necesario pedir ayuda de un psicólogo, para que puedan hablar y canalizar lo que están viviendo".

"La población ha sido un ejemplo para Córdoba, Andalucía y España, y por eso tiene que curar y sanar y ahí va a estar la Diputación, al lado de los vecinos y del alcalde, que sabe que cuenta con nosotros para trabajar en esas emociones que están surgiendo ahora", ha manifestado la también presidenta del IPBS.

Por su parte, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha señalado que "estamos recibiendo ayuda psicológica, que está a disposición de todo el municipio gracias al Instituto Provincial de Bienestar Social, Psicólogos sin Fronteras y Cruz Roja".

En cuanto a la forma en que se está prestando esa asistencia, Moreno ha indicado que "ahora mismo la atención se está realizando por dos vías; por un lado, tenemos atención individualizada y familiar, y, esta tarde, tendremos la charla grupal". Finalmente, ha animado a los vecinos de la localidad a pedir ayuda si lo necesitan y ha hecho hincapié en que "poco a poco el tema físico irá curándose con descanso pero para el tema mental necesitamos de profesionales".

ATENCIÓN PSICOLÓGICA DURANTE LOS DÍAS POSTERIORES AL ACCIDENTE

El programa de intervención psicológica impulsado por el IPBS comenzó con la distribución a los centros docentes del municipio de una guía profesional, para ofrecerles orientación sobre cómo tratar el asunto con el alumnado, y continúa ahora con la atención psicológica de los vecinos que lo precisen, además de una intervención grupal.

Del mismo modo, la Diputación ha estado prestando ayuda psicológica a los familiares mediante la integración de parte de la plantilla de psicólogos y psicólogas del IPBS en equipos formados también por profesionales del Colegio de Psicólogos y de la Cruz Roja. Así, la institución puso a disposición de este grupo de trabajo un equipo de ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias que han estado acompañando a las familias desde que ocurriera el accidente el pasado domingo.