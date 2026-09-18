Diputación de Córdoba y Atransur consolidan a Lucena como referente logístico en su II Encuentro de Transportistas

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante la inauguración del II Encuentro de Transportistas Ciudad de Lucena. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LUCENA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto el acento, durante la inauguración del II Encuentro de Transportistas Ciudad de Lucena, en la importancia de esta iniciativa de la Asociación de Transportistas del Sur (Atransur) que nació con el objetivo de impulsar y visibilizar el sector del transporte y la logística y que se ha consolidado en el calendario económico y empresarial de la provincia.

Fuentes ha incidido en el respaldo de la institución provincial a este proyecto, "no se trata únicamente de una feria profesional, es un espacio de reflexión, de innovación y de oportunidades en torno a uno de los sectores que más protagonismo está adquiriendo en la economía cordobesa. Hablar hoy de transporte y logística es hablar del presente, pero sobre todo del futuro de nuestra provincia".

En este sentido, según las cifras, en 2025 el sector industrial fue el que más incrementó el empleo, con un crecimiento del 2,7%, incorporando 1.026 nuevos trabajadores hasta alcanzar los 39.463 ocupados.

El máximo representante de la institución provincial ha reconocido el gran trabajo que realiza la Asociación de Transportistas del Sur en la organización de este encuentro, que supone más que preparar una feria. "Supone tener una visión estratégica del sector y comprender que los grandes desafíos del transporte solo pueden afrontarse compartiendo conocimiento y fortaleciendo la colaboración entre empresas, administraciones y centros educativos", ha remarcado.

Al respecto, Fuentes ha insistido en que "cuando una asociación empresarial impulsa proyectos que generan oportunidades, promueven la formación, favorecen la innovación y fortalecen nuestro tejido económico, encuentra siempre la colaboración de esta institución".

El presidente de la Diputación de Córdoba ha ahondado en la apuesta por la formación profesional, especialmente por la Dual, "ya que constituye uno de los grandes ejes de nuestras políticas. Estamos convencidos de que la mejor formación es aquella que responde a las necesidades reales de las empresas y facilita la incorporación al mercado laboral".

Por último, Fuentes ha subrayado que "si existe un lugar adecuado para celebrar un encuentro de estas características ese lugar es Lucena. Este municipio representa como pocas ciudades la capacidad de nuestra provincia para competir desde el talento, el trabajo y la iniciativa empresarial". "Su evolución empresarial ha sido determinante para el conjunto de la provincia, y este crecimiento industrial ha ido acompañado, de forma natural, por el fortalecimiento de un sector logístico y del transporte cada vez más competitivo y más preparado para afrontar los retos del futuro", ha apostillado.

PROGRAMACIÓN

En cuanto a la programación, el encuentro acogerá tres jornadas con un importante programa que combinará mesas redondas, encuentros profesionales, exposición de vehículos, acciones de networking, pasacalles por la ciudad y un concurso de pruebas de habilidad de conducción y maniobras.

Este segundo encuentro ha dado su pistoletazo de salida hoy con su inauguración institucional, seguida de un encuentro profesional y la apertura de la exposición de vehículos. El sábado 19 se celebrarán tres mesas redondas centradas en algunos de los principales desafíos que afronta actualmente el sector.

La primera abordará 'El transporte de mercancías por carretera como motor del desarrollo económico y territorial'; la segunda analizará 'La transición sostenible y la transformación digital del transporte de mercancías'; y la tercera estará dedicada a 'Empleo, igualdad y relevo generacional en el transporte de mercancías'. Esta jornada concluirá con una ruta en camión por Lucena y una actividad de convivencia sectorial, acercando además el mundo del transporte a la ciudadanía.

El domingo 20 se llevarán a cabo pruebas de habilidad de conducción y maniobras, que se desarrollarán entre las 10,00 y las 13,00 horas y en las que los participantes tendrán que demostrar su destreza técnica en un circuito específico, con maniobras de conducción, aculamiento y destreza técnica. Posteriormente, se celebrará la entrega de trofeos, reconocimientos y distinciones, y la clausura institucional del encuentro.