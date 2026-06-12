La Diputación de Córdoba colabora en la experiencia de terror inmersiva 'The Night Hunt Experience'

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, en la presentación de 'The Night Hunt Experience'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este viernes la presentación del mayor evento de terror y ocio de la provincia de Córdoba 'The Night Hunt Experience', una experiencia inmersiva que fusiona lo mejor de cada género bajo una nueva fórmula de inmersión, que se llevará a cabo los días 23, 24, 30 y 31 de octubre y cuyas entradas ya están a la venta.

Según ha detallado en rueda de prensa la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, la actividad se lleva a cabo en un espacio de 16.000 metros donde la narrativa terrorífica se fundirá con la realidad técnica para que los 150 participantes dejen de ser espectadores y pasen a ser los protagonistas absolutos de su propia supervivencia, mientras un grupo de 'asesinos' le dan caza.

Alguacil ha puesto en valor que "más de 150 participantes que se congregarán durante más de dos horas y media para disfrutar del desarrollo del juego de manera totalmente inmersiva y en un instalaciones especiales, en el Player Factory Córdoba", donde 24 actores dan vida a la experiencia.

Desde la Diputación se respalda "este proyecto para fomentar el emprendimiento juvenil y posicionar a la provincia como un referente en experiencias de ocio de terror extremo. Las entradas ya están disponibles para varias fechas, garantizando una producción técnica y logística sin precedentes en Andalucía", ha apostillado Alguacil.

Por su parte, el director de 'The Night Hunt Experience', Francisco Luque, ha resaltado que "el evento se llevará a cabo desde las 22,00 a la 01,00 horas y contará con un cierre por todo lo alto con todos los actores que despedirán a los asistentes".

El evento, ha detallado, "contará con un protocolo de seguridad, porque es un evento inmersivo, de terror, de contacto físico, que garantizará que el usuario, a pesar de estar en un sistema psicológico de vulnerabilidad, los actores podrán saber hasta qué punto puede llegar cada persona". En el evento está permitida la participación de niños desde los 12 años siempre que vayan acompañados de un adulto, mientras que los mayores de 14 años necesitarán una autorización de sus padres.

El evento acoge cuatro zonas temáticas de alto impacto: La Cosecha, Cyrcus y dos escenarios más aún no revelados. "No son simples decorados; es un despliegue técnico donde el sonido, la iluminación y la narrativa de precisión obligan al usuario a superar ocho pruebas de habilidad real. Aquí, el miedo es el entorno, pero la estrategia y la toma de decisiones bajo presión son los únicos elementos que te garantizan salir adelante", ha apostillado el director 'The Night Hunt Experience'.