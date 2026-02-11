Diputación de Córdoba colabora en la recuperación de la Plaza Castilla del Pino de Castro del Río tras desprendimientos

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), visita el derrumbamiento de la muralla de Castro del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este miércoles hasta el municipio de Castro del Río para, acompañado del alcalde, Julio Criado, conocer de primera mano "los daños provocados por un desprendimiento de la muralla" en la Plaza Castilla del Pino, "que ha afectado a cinco casas y en la que actuaremos de urgencia, para lo que ya se ha solicitado la autorización a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía".

Así lo ha indicado Fuentes quien ha destacado que "la muralla está intacta y no ha sufrido daños, pero sí se ha visto afectado el tapiado debido a la gran cantidad de agua caída y por el aire, por lo que una parte ha cedido y afectado a las viviendas próximas".

"La solución que se ha adoptado ante esta circunstancia es la de cambiar el tapiado en un tramo de 50 metros para convertirlo en un mirador para evitar el efecto pantalla, que es lo que ha provocado su caída arrastrado por el fuerte viento que ha azotado a la zona", ha explicado Fuentes.

Esta medida, además, "garantiza la seguridad de las viviendas próximas a la muralla, de forma que este cambio permitirá sustituir la tapia por un mirador que es más sostenible al ser menos pesado, para evitar sobrecargar a la muralla, lo que además se ejecutará con las autorizaciones pertinentes de Cultura".

Fuentes ha indicado que "ya se ha encargado a los técnicos una memoria con la que poder liberar recursos y poder ejecutar las obras con la mayor urgencia, aunque de momento van a continuar con las labores de limpieza de la zona y se va a prohibir el paso para garantizar las medidas de seguridad de los vecinos".

El máximo responsable de la institución provincial ha recalcado que "vamos a actuar con urgencia, pero hay que esperar a que el tiempo se normalice que, según las previsiones, será a partir del lunes cuando empecemos a tener más estabilidad climática".

De momento, según Fuentes, "el Ayuntamiento está realizando la limpieza de la zona y los servicios de la Diputación están haciendo una labor de auditoría, aunque no será hasta que las aguas se retiren cuando podremos ver la situación real de los daños que ha provocado el temporal".

Finalmente, ha concluido que "vamos a hacer todo lo posible para contar con los recursos económicos suficientes para que los ayuntamientos dispongan de los fondos para hacer frente con urgencia a las infraestructuras dañadas y, especialmente, aquellas incidencias que estén provocando el desalojo de personas".

Por su parte, el alcalde, Julio Criado, ha agradecido la "rápida intervención de la Diputación y el compromiso de la institución provincial para solucionar esta emergencia con la mayor celeridad posible, ante una situación tan compleja como la que se ha producido con el tren de borrascas que hemos sufrido estos días".