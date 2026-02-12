La Diputación de Córdoba concede 116 ayudas a empresas dentro de 'Sabor a Córdoba', con un presupuesto de 450.000 euros

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero (centro), en el encuentro con empresarios de la provincia en Baena. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

BAENA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, se ha desplazado este jueves a Baena para participar, junto con empresarios de la provincia, en un acto de promoción de la marca 'Sabor a Córdoba' en el que ha destacado que, "dentro de la estrategia de impulso del sector, en 2025 se concedieron 116 ayudas a empresas, para lo que contamos con un presupuesto de 450.000 euros".

En este contexto, Romero ha detallado que, "de las 149 solicitudes presentadas, hemos concedido 116 ayudas por un importe máximo de 4.000 euros a cada proyecto, entre las que han sobresalido las ayudas a las empresas del sector del aceite de oliva, con 36 subvenciones; las vitivinícolas, con 28; y las cárnicas, con 20; mientras que el resto se ha repartido en sectores tan diversos como la panadería, conservas, licores o queserías, entre otras".

Este apoyo económico, según Romero, "tiene por objeto ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la industria agroalimentaria de la provincia de Córdoba en sus estrategias de comercialización y distribución de sus productos. Son subvencionables los gastos corrientes que se refieran a acciones cuya finalidad sea el mantenimiento o a la mejora de la comercialización y distribución de productos agroalimentarios cordobeses".

En este sentido, ha añadido que "la marca 'Sabor a Córdoba' sigue sumando apoyos del sector empresarial de todas las comarcas, algo de lo que aquí tenemos una muestra con la entrega de las distinciones de adhesión a 29 nuevas empresas".

"En la actualidad tenemos pendientes otras solicitudes de adhesión que se resolverán en las próximas semanas, lo que demuestra el interés creciente de todo el sector agroalimentario de la provincia en un proyecto con el que se pone de manifiesto la calidad de nuestras materias primas y el buen hacer de una industria de transformación que busca la excelencia en sus productos", ha abundado Romero.

El delegado provincial de Desarrollo Económico ha remarcado que "aunque en la jornada de hoy los protagonistas sean productores de aceite AOVE, vinos y licores, el valor de la marca 'Sabor a Córdoba' está, además de en la calidad, en la variedad de los productos que ofrece nuestra provincia".

En el transcurso del acto, el delegado provincial de Desarrollo Económico ha hecho hincapié en que "esta marca va más allá de un mero sello, pretende ser el marco que ampare toda la defensa y promoción de la industria agroalimentaria de la provincia".