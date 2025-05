La Diputación de Córdoba concede un total de 164 ayudas para nuevos negocios en el marco del programa 'Sueña y Crea'

LUCENA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha concedido un total de 164 ayudas para la creación de nuevos negocios autónomos en la provincia de Córdoba, en el marco del programa 'Sueña y Crea', una iniciativa destinada al fomento del autoempleo y a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas menores de 45 años.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha presentado este jueves en Lucena (Córdoba) los resultados de esta convocatoria de subvenciones, con la correspondiente entrega de placas a los empresarios.

En este contexto, ha destacado que "es fundamental para contribuir al desarrollo económico y social de los municipios menores de 50.000 habitantes, permitiendo la creación de nuevas empresas y fortaleciendo la fijación de la población al territorio", y ha añadido que "con este programa queremos poner en valor la figura del autónomo, hay que reconocer su importante trabajo".

El presupuesto de la convocatoria ha sido de 400.000 euros y, de las 164 ayudas, 18 se han otorgado a municipios de menos de 3.000 habitantes, por un total de 54.000 euros, mientras que 146 han sido para localidades de entre 3.001 y 50.000 habitantes, por un total de 292.000 euros.

Fuentes ha recalcado que "la convocatoria ha tenido un impacto significativo en distintas comarcas de la provincia de Córdoba y la distribución de las ayudas ha sido de 51 en la Subbética (31,10%), 26 en la Vega del Guadalquivir (15,85%), 24 en el Alto Guadalquivir (14,63%), 21 en la Campiña Sur (12,80%), 18 en Guadajoz-Campiña Este (10,98%), 13 en Los Pedroches (7,93%) y once en el Valle del Guadiato (6,71%)".

En cuanto a Lucena, lugar en el que se ha desarrollado el acto, el máximo representante de la institución provincial ha subrayado que "este municipio es un referente de desarrollo en toda Andalucía, por su capacidad de emprendimiento, por su posición estratégica y su modo de entender la cultura del autoempleo".

Fuentes se ha dirigido a los empresarios para darles la enhorabuena "por el esfuerzo que les ha llevado a cumplir su sueño de crear su propio negocio, convirtiéndose en ejemplo de que cuando se quiere se puede". Al respecto, ha incidido en que "sin vosotros, no hay empleo, no hay progreso y no hay crecimiento en la provincia".

Las iniciativas financiadas han abarcado una amplia variedad de sectores, reflejando la diversidad y el dinamismo del autoempleo en la provincia, tales como la agricultura (1,82%), con actividades relacionadas con el olivo y los cereales; belleza (11,52%), incluyendo peluquería a domicilio y local, manicura, estética y peluquería de mascotas; comercio al por menor (20%), con tiendas de ropa, carnicerías, pescaderías, panaderías, etcéctera.

También en construcción (3%), como carpintería metálica y pintura; enseñanza (7,27%), con actividades como clases de baile, idiomas, academias, ludotecas; hostelería (16,36%), bares, cafeterías y hamburgueserías, entre otros; sanidad (7,27%), con negocios relacionados con psicología, fisioterapia y enfermería; servicios profesionales (29,09%), como abogacía, arquitectura, asesorías, diseño, tarot y fontanería, y en transporte (3,64%), taxistas, camioneros y mensajería.

El presidente de la institución provincial ha adelantado que, "con el fin de continuar fomentando el autoempleo y el desarrollo de nuevos negocios, la Diputación de Córdoba aumentará el presupuesto para esta nueva convocatoria para el año 2025".

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha resaltado durante su intervención que "el trabajo autónomo juega un papel prioritario en los municipios de la provincia de Córdoba, en especial en los pequeños municipios, generando renta y empleo, siendo a su vez una alternativa laboral y profesional".

Del mismo modo, el diputado ha aplaudido la iniciativa de los empresarios, "sois espejo y reflejo para quienes aún no se atreven a emprender. Sois una motivación para emprender ese camino alternativo. Cuando nos unimos y nos lo creemos, podemos".

El diputado ha ahondado en los resultados del programa en la Mancomunidad de la Subbética, donde se han concedido 51 ayudas con un importe total de 104.000 euros. Por municipios, Benamejí ha recibido cuatro (7,84%), Doña Mencía dos (3,92%), Encina Reales una (1,96%), Iznajar una (1,96%), Lucena 26 (50,98%), Luque una (1,96%), Priego de Córdoba once (21,57%) y Rute cinco (9,80%). Se da la circunstancia de que 19 de los 51 negocios creados no tienen establecimiento físico por el tipo de actividad que realizan.