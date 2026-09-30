La Diputación de Córdoba convoca los Premios Juventud 2026 para reconocer el compromiso y el talento de los jóvenes

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, en la presentación de los Premios Juventud. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, ha convocado una nueva edición de los Premios Juventud Diputación de Córdoba 2026, unos galardones destinados a reconocer la trayectoria, el esfuerzo, el talento y el compromiso de jóvenes, colectivos, entidades e instituciones de la provincia que desarrollan iniciativas en favor de la juventud.

La delegada del área en la institución provincial, Sara Alguacil, ha explicado en rueda de prensa que estos reconocimientos, que serán entregados en la 'Gala Provincial de la Juventud 2026' el próximo 13 de noviembre en el Salón de Actos del Palacio de la Merced, tienen como objetivo distinguir aquellas iniciativas y trayectorias que destaquen en ámbitos relacionados con la juventud.

La convocatoria establece nueve modalidades, ocho de ellas con una dotación económica de 1.000 euros y una novena de carácter honorífico. En concreto, se concederán los premios al Compromiso Social, Voluntariado y Asociacionismo; Igualdad, Diversidad Sexual y de Género; Inclusión de Personas con Capacidades Diferentes; Mejor Expediente Académico PAU; Cultura; Emprendimiento; Ciencias y Tecnología y Deporte Joven.

A estas modalidades se suma el Premio Honorífico a Programas de Juventud, destinado a reconocer iniciativas, proyectos o programas que hayan destacado por su contribución al desarrollo y promoción de políticas y acciones dirigidas a la juventud.

"Podrán optar a los premios jóvenes de entre 14 y 35 años, nacidos o empadronados en la provincia de Córdoba, así como colectivos, entidades e instituciones públicas o privadas cuya actividad, trayectoria o trabajo en la provincia contribuya a los objetivos de la convocatoria", ha resaltado Alguacil.

Del mismo modo, ha explicado que "las candidaturas deberán ser presentadas por terceras personas o entidades, por lo que las personas o entidades candidatas no podrán postularse a sí mismas porque de lo contrario será motivo de exclusión directa".

El plazo de presentación será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, es decir, a partir de este jueves, 1 de octubre.

GALA DE PREMIOS JUVENTUD 2026

La 'Gala Provincial de la Juventud 2026' se celebrará el próximo 13 de noviembre, a las 19,30 horas, en una ceremonia en el Salón de Actos del Palacio de la Merced dirigida por la periodista de moda e influencer, María Jiménez.

Durante la gala se presentará el Calendario del Centro de Información Juvenil 2027, coordinado por la artista Almudena Castillejo, que ilustra, además, la portada del mismo y con el que se pretende dar visibilidad a esos jóvenes artistas que participan cada año y que en esta ocasión estará dedicado a la moda.

"En esta ocasión, hemos elegido la moda como una temática transversal del calendario consiguiendo una comunión perfecta entre el diseñador de moda y el artista que ilustra cada mes. Como novedad, este reconocimiento a la moda nos permitirá la dinamización de la misma pues ya que se llevarán a cabo desfiles de los propios diseñadores participantes que están empezando en el mundo de la moda y que algunos incluso ya cuentan con la representación del 'Córdoba de Moda', creada gracias al Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba. Tras la finalización de la Gala, los participantes disfrutarán de una actuación del 'Califa jerezano'", ha concluido Alguacil.

La información y el asesoramiento sobre la convocatoria puede solicitarse al Centro de Información Juvenil de la Diputación de Córdoba, a través del teléfono 957 211 427 y del correo electrónico 'juventud@dipucordoba.es'.