La Diputación de Córdoba defiende el impulso a la industria del hidrógeno verde como motor de desarrollo provincial

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (cuarto por la dcha.), en la inauguración de la jornada 'La revolución del hidrógeno verde'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este lunes la jornada 'La revolución del hidrógeno verde', con la que pretende impulsar la industria vinculada a esta energía limpia como un motor para el desarrollo de forma que "se abren unas expectativas muy importantes para reindustrializar y agrandar el tejido productivo de la provincia".

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas previas a la inauguración del encuentro el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha destacado que "aunque no nos afecte directamente, son muchas las oportunidades que se abren a la provincia de Córdoba, de la misma forma que ya es una realidad en Huelva y en Cádiz".

Fuentes, que ha estado acompañado por el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Agustín López, y por el presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno, Francisco Montalbán, ha defendido que "la provincia de Córdoba puede aportar mucho en cuanto a esta oportunidad industrial para aprovechar la revolución que se plantea en toda Europa en torno al hidrógeno verde".

"Es un proceso de desarrollo que tiene su foco en Andalucía, en línea con la estrategia del gobierno de la Junta de Andalucía que ya ha planteado la hoja de ruta del hidrógeno verde en Andalucía al situar como foco estratégico de Europa y este vector energético en el sur de Europa", ha abundado Fuentes.

Entre las aportaciones que puede realizar la provincia, Fuentes ha hecho hincapié en que "podemos ser un actor tecnológico y proveedor industrial que permita agrandar su capacidad de generación de empleo cualificado, ya que podemos suministrar equipos y componentes de tecnología a ese hidrógeno verde, para lo que necesitamos impulsar la industria local vinculada a las ingenierías".

El máximo responsable de la Diputación ha evidenciado esta potencialidad a través de la experiencia puesta en marcha en el municipio de Dos Torres "a través de un proceso de colaboración entre la formación profesional dual y una empresa exportadora, que demuestra que se pueden aprovechar todos los mecanismos de ingeniería para suministrar equipamiento a esta nueva industria del hidrógeno verde y el empleo cualificado que se genera a través de esa formación".

Para Fuentes, la formación profesional cualificada y la potencialidad industrial de la provincia son la base "para el nuevo tejido empresarial que se puede implantar en la provincia de Córdoba, junto con la movilidad sostenible, es decir, la capacidad que pueden tener empresarios del sector del transporte para movilizar esta energía".

Finalmente, ha puesto de manifiesto el interés del sector empresarial presente en las jornadas, "que están aquí porque quieren aprovechar esta oportunidad y para nosotros es muy importante su apoyo para industrializar la provincia de Córdoba. Para eso se organizan estas jornadas, porque las empresas necesitan información para manejar las oportunidades y las nuevas capacidades que se pueden plantear en nuestro territorio".

Por su parte, el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno andaluz, Agustín López, ha destacado las ayudas previstas por la Junta de Andalucía para la cadena de valor del hidrógeno verde, al que destinarán "51 millones de euros dentro de la línea de ayudas a este sector con el objetivo de incentivar a la industria para que introduzcan nuevos procesos de fabricación ligados al hidrógeno verde, producción de energía, sustitución de maquinaria y componentes, es decir, no solo para la producción final, sino también para todo ese proceso de la cadena de valores".

Unas líneas en las que López ha señalado que "en la provincia de Córdoba pueden tener aplicación en todo el sector metalmecánico, en el frío industrial situado en el área de Lucena y también en el área de la logística, ya que el hidrógeno verde puede ser muy importante para la flota de camiones".

Por último, el presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno, Francisco Montalbán, ha abundado en que "Córdoba tiene una gran posición estratégica dentro de la comunidad andaluza y de España. Andalucía tiene una gran oportunidad por su extensión, por las energías renovables, por los puertos y por la logística, como ocurre en la ciudad de Córdoba, que tenemos que impulsar también con el hidrógeno verde. Tenemos que aprovechar esta oportunidad porque es una oportunidad de futuro para España, para Andalucía y para Europa".

Las jornadas, que se han desarrollado en el Salón de Actos del Palacio de la Merced, han incluido sendas ponencias sobre las oportunidades del hidrógeno verde para la industria y el transporte, y sobre las claves para aprovechar los incentivos públicos, para concluir con una mesa redonda en la que se ha analizado la descarbonización de la movilidad terrestre.