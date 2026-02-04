La Diputación de Córdoba destina 148.000 euros a la mejora y puesta en valor del entorno urbano de Villaralto

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (centro), en su visita a Villaralto. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

VILLARALTO (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado hasta Villaralto, municipio en el que ha informado sobre la mejora en el entorno urbano de la Plaza de la Constitución y en el colectivo cultural El Jardal, "actuación que se enmarca en el Plan Provincial de Humanización de Entornos Urbanos, para el cuatrienio 2024-2027".

De este modo lo ha explicado Lorite, quien ha añadido que "la finalidad de esta intervención es la de rediseñar un espacio urbano infrautilizado en el centro de la localidad y dotarlo de una nueva configuración que posibilite su uso y disfrute por sus vecinos".

Las obras, ha continuado, "se han iniciado recientemente y contarán con una inversión de 148.738 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses. El proyecto y la dirección de esta actuación corresponde al Servicio Provincial de Ingeniería Civil".

"Para la efectiva realización de esta iniciativa, se aprovechará la infraestructura existente de los dos solares municipales que se encuentran actualmente terrizos, con el propósito de generar una explanada de uso polivalente, donde poder desarrollar actividades de esparcimiento, como ferias gastronómicas o propuestas de participación ciudadana y exhibiciones varias", ha remarcado Lorite.

El responsable de Infraestructuras de la institución provincial, ha hecho hincapié, además, en que "con esta intervención se conseguirá la puesta en valor de este entorno, permitiendo el desarrollo y la creación de nuevas oportunidades para el conjunto de la población, con un papel fundamental en el tejido dotacional, social y económico de la villa".

Según ha añadido Lorite, "las obras que hoy damos a conocer, nos permiten dar respuesta a la demanda que se nos venía planteando por parte del Ayuntamiento de Villaralto durante los últimos años".

"Las actuaciones se concentran en la construcción de un muro ornamental de gaviones, que pretende la ocultación de las traseras de las viviendas y el embellecimiento del espacio, generando bancos del mismo material, que potenciará su uso y aprovechamiento", ha apostillado.

Igualmente, ha concluido el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, "se ejecutará el movimiento de tierras para la generación de la nueva explanada, con aportación de suelo seleccionado y zahorra artificial, para conseguir las pendientes deseadas y la nueva pavimentación del espacio mediante adoquines de granito con diversos formatos, dotándola de zonas verdes que generen sombras".