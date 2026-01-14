La Diputación de Córdoba destina 1,5 millones para llevar el agua desde el núcleo de Fuente Obejuna a sus aldeas

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en su visita a Fuente Obejuna. - DIPUTACION DE CORDOBA

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este miércoles hasta el municipio de Fuente Obejuna, donde acompañado por su alcaldesa, Silvia Mellado, ha informado sobre las distintas inversiones que en materia hidráulica están previstas en la localidad, "obras que cuentan con un presupuesto total de 1,5 millones de euros y que permitirán llevar el agua desde el núcleo principal a las aldeas".

De este modo lo ha expresado Fuentes, quien ha añadido que "la gestión de los recursos hídricos es uno de los ejes centrales de trabajo de la Diputación, de ahí nuestra presencia hoy en el Guadiato. Nuestro objetivo no es otro que el de garantizar la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía, al mismo tiempo que velamos por una gestión eficaz y eficiente de este recurso esencial para el desarrollo de nuestro territorio".

"Por ello, la institución provincial procederá a la mejora del abastecimiento en alta a las aldeas de la zona norte de Fuente Obejuna, una primera fase que, con un presupuesto de 907.000 euros y ocho meses de ejecución, permitirá renovar 5.100 metros de la red de tubería de fundición dúctil DN200", ha especificado Fuentes.

Esta obra, ha continuado, "conlleva la sustitución de infraestructuras de fibrocemento con más de 35 años de antigüedad, lo que supone acabar con las constantes roturas que venían produciéndose entre el depósito de Los Pánchez y el de Ojuelos Bajos". "Esta primera fase ya adjudicada se completará con una segunda cuyo proyecto ya está redactado y se aprobará en el pleno del mes de enero, con una dotación presupuestaria de 44.000 euros", ha explicado.

Del mismo modo, el máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a la renovación del tramo final en Ojuelos Bajos, "obra con la que sustituirá la antigua conducción de fibrocemento por 253 metros de polietileno de alta densidad".

Según Fuentes, "hablamos de una actuación que, con un presupuesto de 35.242,91 euros y dos meses de actuación, viene a garantizar el suministro al núcleo urbano y culminará con la reposición total de la calzada".

"Finalmente, en materia hidráulica, se procederá al saneamiento en el polígono Las Dos Fuentes. Aquí se dotará de alcantarillado a la calle número 4 de este espacio, instalando 62 metros de tubería de polietileno corrugado, conectando acometidas e imbornales para potenciar el suelo industrial de la localidad. Esta actuación contará con un presupuesto cercano a los 23.000 euros", ha apostillado Fuentes.

Así, ha remarcado el presidente de la Diputación, "con esta última obra apostamos por el desarrollo de un espacio industrial esencial para la comarca del Guadiato, para la generación de empleo y oportunidades de futuro, algo vital para el gran desafío que supone fijar la población al territorio, principalmente en nuestro mundo más rural".

"En definitiva, se trata de poner en marcha proyectos de futuro con los que ponemos el foco en algo esencial para esta Diputación como es la cohesión territorial y el compromiso de ofrecer infraestructuras y servicios de calidad a los cordobeses con independencia de su lugar de residencia", ha concluido Fuentes.