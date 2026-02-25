La Diputación de Córdoba destina 74.000 euros a la recuperación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil de Adamuz

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), en su visita a Adamuz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ADAMUZ (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este miércoles hasta el municipio de Adamuz donde, acompañado de su alcalde, Rafael Ángel Moreno, ha podido conocer de primera mano el estado de ejecución de las obras de recuperación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil, "a las que la institución provincial ha destinado una partida de 74.000 euros".

En su visita, Fuentes ha destacado "la importancia de intervenir en este tipo de edificios que están protegidos, en este caso en la mejora de la cubierta y en una escalera de acceso a la primera planta, lo que ha permitido mejorar una superficie de unos 117 metros cuadrados del total de más del 1.000 metros del conjunto del edificio".

"Esta actuación se suma a otras que estamos realizando en cuarteles de la Guardia Civil de la provincia, que son parte de la realidad urbana de muchos pueblos y que, en este caso, permite recuperar un edificio que se encuentra en un emplazamiento urbanístico muy singular, por lo que vamos a realizar la recepción de las obras de inmediato para facilitar su puesta en funcionamiento de forma urgente", ha remarcado Fuentes.

Estas actuaciones de reparación son posibles gracias a los convenios que con la Guardia Civil "para conservar una parte del patrimonio urbano que no se debe perder", ha explicado Fuentes, quien, en este sentido, ha agregado que "el programa de actuaciones que se ha consensuado con los responsables de la Guardia Civil busca devolver la zona objeto de intervención a las condiciones de seguridad, estanqueidad y habitabilidad, quedando preparada para albergar el futuro uso a que se destine".

El cuartel de la Guardia Civil de Adamuz, construido en 1955, está protegido por el planeamiento urbano local como Bien Inmueble de Interés Arquitectónico y es una edificación con 1.100 metros cuadrados en una planta cuadrada. Sus estancias se distribuyen en dos alturas en torno a un patio central, salvo una zona en la que cuenta con planta baja y altillo, que es en la que se ha realizado la intervención de mejora.

La obra ha supuesto la reparación de los desperfectos que presenta la zona afectada en una superficie total de 117 metros cuadrados, distribuidos entre la cubierta y la primera planta. Los múltiples deterioros y entradas de agua han ocasionado que las vigas de madera que sustentan la cubierta, las que soportan el forjado intermedio, así como los muros portantes se encuentren deteriorados. En el caso de los muros, al ser de tapial, han sufrido la pérdida de revestimiento en algunas zonas, así como la aparición de fisuras.

Por lo tanto, la actuación permite reparar las anteriores patologías, elimina parte del forjado deteriorado, se instala una nueva cubierta y se construye una nueva escalera de acceso a la planta superior ya que la existente estaba en una situación precaria.

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha aprovechado su estancia en el municipio de Adamuz para realizar una visita a la ermita de Nuestra Madre del Sol, ubicada en el paraje de El Cerro, en la que se rinde culto a la patrona adamuceña. Un recorrido en el que ha estado acompañado, además del alcalde, por Rafael Prados, párroco del municipio, y Martín Pastor, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora María Santísima del Sol.