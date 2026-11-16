La Diputación de Córdoba destina cinco millones a municipios dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la rueda de prensa sobre el Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado este lunes de la puesta en marcha del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles, "una propuesta que está dotada de cinco millones de euros, procedentes del superávit presupuestario del ejercicio 2025 y que atiende a lo dispuesto en el RD 13/2026 de 2 de junio".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa Salvador Fuentes, quien ha añadido que "esta autorización del gasto se tiene que hacer antes de que acabe el año, de ahí la urgencia. Limitándose, además, las ayudas a actuaciones de obras, que incidan en la mejora de servicios municipales incluidos en ámbitos de actuación concretos".

Las actuaciones, ha continuado, "deberán contemplar, así, aspectos como vivienda (compra de suelo, rehabilitación para viviendas dirigidas al régimen de alquiler); vías públicas; alcantarillado, un asunto prioritario por el tema de las aguas y las inundaciones; o abastecimiento domiciliario de agua potable".

"Del mismo modo, se incorporan obras destinadas a mejorar el alumbrado público; centros docentes, de infantil, primaria y educación especial; instalaciones deportivas, caminos vecinales: complementar o gestión del patrimonio. En este último punto, las actuaciones pueden ir a residencias, cementerios, ambulatorios que sean propiedad de los ayuntamientos y que necesiten pues actuaciones de última hora o mejora como consecuencia de las aguas, goteras, cualquier cosa que sea necesaria, o la retirada de amianto de infraestructuras municipales", ha apostillado.

En cuanto al reparto, el máximo responsable de la institución provincial ha remarcado que "entendíamos que teníamos que tener tres variables muy concretas, muy objetivas, con los datos en el caso de población del 1 de enero de 2025 según el INE. No se puede ser más objetivo en la distribución de estos recursos, atendiendo a las necesidades que tienen tanto los chicos como también los grandes, porque tienen más cobertura y tienen una cosa muy presente que son los núcleos dispersos".

Según Fuentes, "hablamos de un 78%, esto es 3,9 millones de euros, será fijo, porque es la única forma de hacer justicia con los municipios pequeños. En función de la población, se regiría el 14%, estaríamos hablando de 700.000 euros. Y después los núcleos secundarios de más de 100 habitantes en localidades como Fuente Palmera, La Carlota, Puente Genil, Priego, Lucena o Palma del Río, contarán con un 8%, esto es 400.000 euros".

Por ello, ha continuado, "se dará la opción de presentar como máximo dos proyectos por municipio, cuyas cuantías totales, y atendiendo a los criterios establecidos, irán desde 49.262 para la localidad más pequeña, hasta los 149.051 del pueblo más grande".

En relación con los plazos, el presidente de la Diputación ha insistido en que "estamos hablando de un plazo abreviado, que nos permita autorizar el gasto antes de que acabe el año, si no es imposible repartir estas inversiones financieramente sostenibles. Se publicaría en el BOP una vez que se apruebe en el Pleno, esto sería el jueves".

Fuentes ha hecho referencia a que "se darán siete días naturales de consulta, por si hubiese algún tipo de alegación. Después habría una resolución de presidencia, por lo cual no tenemos que ir al Pleno. Y los ayuntamientos, antes del 15 de diciembre de 2026, podrán aceptar y, en su caso, actuar para financiar con una documentación que es una memoria breve con dos proyecto".

En definitiva, según ha concluido, "el superávit de la Diputación de 2025 no va a ir a amortización de deuda, sino que se va a poder reinvertir de forma absolutamente útil, eficaz y eficiente, que es lo importante. Estamos hablando de 25 millones de euros este año, destinados para que los ayuntamientos puedan abordar obras, en este caso, importantes. Unos recursos que nos permiten agrandar mucho más la presencia y el municipalismo de la Diputación provincial en nuestros ayuntamientos".