La Diputación de Córdoba felicita a Los Pedroches por el reconocimiento al mejor jamón del mundo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LOS PEDROCHES (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha felicitado a la DOP de la comarca de Los Pedroches, a las empresas Ibedul y Jamones Sierra Morena y a todos los ganaderos, cooperativas, industriales y profesionales vinculados al sector por el reconocimiento obtenido en la primera edición del Mundial del Jamón, celebrado en Ronda, donde el Valle de Los Pedroches se ha impuesto a las otras tres zonas participantes, en concreto, Guijuelo, Extremadura y Jabugo. Las dos marcas cordobesas pertenecen al grupo familiar Hermanos Rodríguez Barbancho, con sede en Hinojosa del Duque.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el presidente ha señalado que este reconocimiento "es una magnífica noticia para Los Pedroches y para toda la provincia de Córdoba, porque detrás de un premio como éste no está tan sólo una empresa o una pieza de jamón, sino el trabajo de muchas generaciones que han sabido conservar una manera de hacer las cosas y convertirla en excelencia".

"Quiero felicitar a las empresas ganadoras y a la familia Rodríguez Barbancho, a la DOP Los Pedroches y, sobre todo, a los ganaderos y maestros jamoneros que han hecho posible que hoy podamos decir que el mejor jamón del mundo está en Córdoba", ha añadido.

El presidente provincial ha destacado que el galardón llega en la primera edición de un certamen que reúne a las principales zonas productoras de jamón ibérico, lo que, a su juicio, "da todavía más valor al resultado y supone una extraordinaria carta de presentación para Los Pedroches y para Córdoba".

Para Fuentes, el reconocimiento trasciende el ámbito gastronómico. "Este premio habla de tradición y de conocimiento. De gente que lleva toda la vida mirando al cielo, cuidando sus animales, trabajando la dehesa y aprendiendo de quienes estuvieron antes. El jamón de Los Pedroches no se entiende sin esa historia", ha afirmado.

En este sentido, ha precisado que la elaboración tradicional del jamón ibérico forma parte de la cultura productiva de la comarca y que su calidad está vinculada al ecosistema de la dehesa, donde el cerdo ibérico se cría en libertad y se alimenta de los recursos naturales de un paisaje singular.

"Tenemos una dehesa extraordinaria, un paisaje que es el origen de un producto. La encina, la bellota, el cerdo ibérico, el clima y la mano del hombre forman aquí una cadena que no se puede separar. Y el jamón es su gran emblema gastronómico", ha subrayado. La Diputación ha destacado así la relación directa entre conservación del territorio, ganadería extensiva, actividad económica y gastronomía que representa el modelo pedrocheño.

MÁS DE 69.000 PIEZAS CERTIFICADAS

Además, el presidente de la Diputación ha apostilldao que este reconocimiento internacional llega en un momento de consolidación de la DOP Los Pedroches. Durante 2025, el Consejo Regulador certificó 69.577 piezas de Jamón y Paleta 100% Ibéricos, un 2,8 por ciento más que el año anterior. De ese total, 62.367 piezas correspondieron a la categoría Bellota 100% Ibérico, casi el 90 por ciento de todas las piezas certificadas. Las restantes 7.210 piezas correspondieron a Cebo de Campo 100% Ibérico.

"Estos datos demuestran que no estamos hablando de una moda ni de un éxito puntual. Hay un sector que lleva años haciendo las cosas muy bien, apostando por la calidad, por la trazabilidad y por un modelo ligado a la dehesa y a la producción tradicional", ha indicado Fuentes.

Al hilo, el presidente provincial ha asegurado que "la Diputación está al lado de la DOP Los Pedroches y de la Mancomunidad de Los Pedroches en la defensa y promoción de este sector". Según ha explicado, lo hacemos "apoyando al sector cuando hay que defender el cien por cien ibérico de bellota y también con iniciativas como 'Dormir en Los Pedroches', que el pasado mes de diciembre unió alojamiento, gastronomía y territorio para que quien visita la comarca conozca la dehesa y sus productos".

También ha explicado que "llevamos el jamón y los productos de la dehesa a las grandes ferias sectoriales, tanto en Córdoba como fuera de nuestra provincia, porque queremos que esta riqueza se conozca y se traduzca en más actividad, más empleo y más oportunidades para nuestros pueblos".

Fuentes ha querido por último hacer extensiva la felicitación a los impulsores del Mundial del Jamón, por haber creado un certamen capaz de reunir a las principales zonas productoras y de poner el foco en algo tan importante como el origen. "Este tipo de iniciativas ayudan a que el consumidor conozca que detrás de cada pieza hay una cultura y una manera determinada de trabajar", ha señalado.

En suma, para el presidente de la Diputación, el reconocimiento conseguido en Ronda "pone a Los Pedroches en el escaparate internacional y nos permite contar una historia que Córdoba conoce bien: la de una comarca que ha convertido su paisaje, su ganadería y el saber hacer de sus gentes en uno de los grandes productos gastronómicos de España".