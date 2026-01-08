Diputación de Córdoba e Imibic se unen para generar 14 oportunidades laborales en investigación con Programa Talent

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la izda.), y el director del Imibic, Pablo Pérez (tercero), en la presentación del Programa I+D Talent. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba se suma al trabajo del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) para poner en marcha el Programa I+D (Imibic+Diputación) Talent, "iniciativa que permitirá el refuerzo de los grupos de investigación gracias a la incorporación de personal a los mismos", pues se generarán 14 oportunidades laborales.

Así lo ha explicado durante la presentación del proyecto el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha detallado que "serán dos contratos laborales para personal con título de Formación Profesional, dos contratos laborales para personal con titulación de grado o master y diez becas de formación para alumnado universitario que no tenga cerrado su expediente".

Fuentes ha insistido en que "la Diputación da este paso consciente de la necesidad de impulsar el talento, la innovación y la investigación en nuestra provincia. Ya venimos colaborando con el Imibic en el proyecto de la Unidad de Ensayos Clínicos en Terapias y abrimos una nueva línea de trabajo que redundará en la generación de oportunidades para los jóvenes profesionales".

"Tenemos un instituto que debe ser un lugar de referencia y que debe contar con el impulso de los agentes económicos y sociales para alcanzar el objetivo compartido de convertir a Córdoba en un territorio pionero, también en biomedicina", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que "este trabajo conjunto es el paso lógico, como lo vienen siendo las colaboraciones que venimos manteniendo con las universidades de Veterinaria, Agrónomos y la Politécnica de Belmez".

Fuentes ha remarcado que "destinamos cerca de 100.000 euros a este proyecto, que pretendemos implementar en el futuro, y que será gestionado por la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico)".

Por su parte, el director del Imibic, Pablo Pérez, ha insistido en que "este convenio nos permite sembrar futuro, un futuro que se trasformará en bienestar social. Esta colaboración nos permite evidenciar que la investigación no es un lujo sino que debe formar parte de los intereses de toda la sociedad".

"Agradecemos así --ha continuado Pérez-- a la Diputación y a Córdoba su apuesta por la ciencia y por el conocimiento, en este nuevo proyecto I+D Talent que nos permitirá dotar de más personal a grupos de investigación existentes".

Del mismo modo, la subdirectora científica del Imibic, María del Mar Malagón, ha puesto de manifiesto que "esta propuesta se marca como objetivos específicos el desarrollo de carreras profesionales de alto valor y el desarrollo de los grupos del Imibic, así como el impulso de medidas que favorezcan el desarrollo de actividades de divulgación científica en el entorno de la provincia".

Malagón ha insistido en que "cada una de las oportunidades laborales que se ofrecen contará con seis meses de duración y se iniciará un programa de selección abierta para quienes deseen participar en el proceso de manera que la incorporación sea próxima al mes de marzo".

"Queremos, además, señalar una cuestión diferencial puesto que este programa servirá para formar talento especializado pero, sobre todo, para poner el foco sobre la necesidad de invertir en investigación biomédica", ha abundado Malagón.

Finalmente, el gerente del Imibic, Álvaro Granados, ha concluido haciendo hincapié en la necesidad de que "instituciones que no son las habituales apoyen la investigación de carácter biomédico en la provincia".