La Diputación de Córdoba impulsa 31 proyectos europeos con un presupuesto total de 82,5 millones de euros

Ana Rosa Ruz presenta el balance de proyectos ejecutados con fondos europeos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha informado este miércoles de que la institución provincial ha presupuestado a lo largo de este mandato una inversión de 82,5 millones de euros para realizar 31 proyectos europeos, de los que 57,9 millones han correspondido a ayudas de la Unión Europea (UE).

Ruz ha explicado que ha querido "hacer un balance de un trabajo a veces poco visible pero que tiene una enorme importancia para el futuro de la provincia como es la captación de fondos europeos. Así, hasta finales de junio de este año se han finalizado y justificado un total de 19 proyectos cofinanciados con Fondos Europeos, que han supuesto una inversión total de 23,1 millones, de los que 20,5 millones han correspondido a ayudas de Europa".

En el periodo actual 2021-2027, ha continuado, "se está trabajando en la ejecución de 13 proyectos europeos de programas de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural como Interreg Poctep, los Planes EDIL (Planes de Actuación Integrados) o el Fondo Social Europeo Plus. Estas ayudas y proyectos europeos suponen un motor de impulso para los municipios de la provincia, y que permiten nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudadanía", ha apostillado Ruz.

Entre los proyectos que se están desarrollando en la actualidad se encuentran 'Camino Vertical' dentro del programa Interreg Poctep 2021-2027, con el que, según Ruz, "se busca la valorización, accesibilidad y promoción sostenible de los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, con un presupuesto total de 2.613.595 euros, y en el que la Diputación de Córdoba participa junto con otros 12 socios, con una intervención que contempla actuaciones de señalización, contenidos turísticos, sensibilización y dinamización en las comarcas, marketing y digitalización del Camino Mozárabe de Santiago en Córdoba con un importe de 278,939,19 euros".

Del mismo modo, ha añadido que se viene "trabajando en 'Córdoba Verde', con financiación del Fondo Social Europeo a través del programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad, para el que se ha asignado una partida de 630.000 euros, destinados a impulsar la formación especializada en sostenibilidad alimentaria, biodiversidad y agroecología".

Por su parte, el proyecto 'Interfame' cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros para una iniciativa de carácter social orientada a la intervención terapéutica integral de menores con problemas de conducta en familias vulnerables. Ruz ha explicado que "este proyecto, que se llevará a cabo a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), permitirá atender a más de 100 niños y niñas y adolescentes. Se financia con el Fondo Social para la evaluación temprana y tratamiento de menores con problemas de conducta".

También desde el IPBS se está trabajando desde 2024 para promover la inclusión activa de personas en riesgo de exclusión mediante itinerarios de inserción sociolaboral en Peñarroya-Pueblonuevo y Baena a través de un proyecto enmarcado en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS +) y financiado por el Fondo Social Europeo Plus y la Junta de Andalucía.

Junto a ello, 'Agrosocial' y 'Agrosocial plus' son proyectos cofinanciados por el Programa Transfronterizo España-Portugal Interreg POCTEP 2021-2027, "una iniciativa pionera que busca impulsar el ecosistema de economía social en el sector agroalimentario de las regiones transfronterizas de Galicia, norte de Portugal, Alentejo, Algarve, Extremadura y Andalucía", ha remarcado Ruz.

Además, cuenta con fondos europeos el proyecto de tratamiento de la fracción orgánica selectiva en el complejo medioambiental de Montalbán, gestionado por Epremasa; la construcción de viviendas de protección energéticamente eficientes, por el Grupo Cinco; el proyecto de valorización de materias primas secundarias de Peñarroya-Pueblonuevo, así como el programa CordobIA, desarrollado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco).

Finalmente, la delegada de Fondos Europeos se ha referido a los Planes de Actuación Integrados de Pozoblanco-Los Pedroches y Sierra Morena Cordobesa, que "surgen del trabajo conjunto con los ayuntamientos para avanzar hacia un objetivo común en cuyo diseño han trabajado alcaldes y alcaldesas, el departamento de Programas Europeos y responsables técnicos".

Con respecto a los ya finalizados se encuentran, entre otros, OTC para la Promoción y Dinamización de Comunidades Energéticas; Implantación de Recogida Selectiva de Biorresiduos, Tratamiento de Biorresiduos en Dos Torres, Digitalización del ciclo integral del agua zona oriental o del control del usos del agua de abastecimiento de la provincia de Córdoba, o la creación de la experiencia turística centrada en el Oleoturismo".

También en el ámbito de los servicios sociales, se han realizado los programas Vincúlate, Puerta a Puerta, Reinserción Sociolaboral a Familias con Especial Atención a Infancia o la tecnología y los servicios sociales al servicio de la ciudadanía, entre otros.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA

La delegada de Hacienda y Programas Europeos ha hecho hincapié en que siguen "trabajando de la mano de los ayuntamientos para dotarlos de una amplia cartera de servicios que les posicione en el mapa de la financiación europea, por ello en nuestra página web 'https://proyectoseuropeos.dipucordoba.es/' tenemos un servicio de asesoramiento y consultoría en el ámbito de los fondos europeos ".

A través de este servicio se han atendido 111 consultas de ayuntamientos y entidades, además de las realizadas por vía telefónica o a través de otros medios como el correo electrónico. Ruz ha afirmado que "este servicio se basa en torno a cuatro ejes que son los servicios de información, asesoramiento, formación y apoyo al diseño de proyectos". Además, en esta misma web y a través del correo electrónico se ha dado difusión a más de 100 convocatorias abiertas para la solicitud de ayuntamientos y entidades.