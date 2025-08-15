La Diputación de Córdoba impulsa 51 ludotecas para fomentar la conciliación familiar y el ocio entre los menores

IZNÁJAR (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha impulsado el desarrollo de 51 ludotecas vacacionales o campamentos urbanos gracias a un presupuesto de 167.780 euros, incluidos en el Programa de Infancia y Familia del organismo autónomo.

La delegada de Derechos Sociales de la institución, Irene Aguilera, ha visitado en Iznájar la escuela de verano, que se desarrolla durante el mes de julio, y en la que participan unos 366 menores. En el encuentro ha explicado que "el objetivo de estos espacios es doble ya que por un lado, facilita la conciliación familiar y laboral en los meses sin actividad escolar y, por otro, ofrece espacios seguros y enriquecedores para niños y adolescentes, especialmente aquellos en situación de riesgo o con dificultades de integración social".

Además, según ha trasladado la Institución Provincial en una nota, la también presidenta del IPBS ha comentado que "las escuelas no solo atienden al bienestar infantil, sino que generan empleo local y dinamización comunitaria, ya que muchas de las actividades son gestionadas por entidades y profesionales del propio entorno".

Las actividades abarcan los municipios de menos de 20.000 habitantes, desde Castro del Río, Belalcázar o Iznájar, hasta pequeñas localidades como La Granjuela, Dos Torres o Villanueva del Rey. Aunque algunas escuelas funcionan durante todo el verano, otras incluyen también periodos navideños o festivos, adaptándose a las necesidades locales.