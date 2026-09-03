La Diputación de Córdoba impulsa el primer diagnóstico y plan de acción para acompañar el relevo generacional en dehesa

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación, Ana Rosa Ruz (primera por la dcha.), en la presentación del plan de acción y del proyecto de relevo generacional de la Cooperativa Dehesa Cordobesas. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba impulsa el proyecto piloto de relevo generacional de la cooperativa Dehesas Cordobesas SCA de Los Pedroches y el Valle del Guadiato, en el marco del proyecto europeo Agrosocial financiado con fondos Feder dentro del programa Interreg POCTEP España -Portugal.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, ha presentado en la sede de Dehesas Cordobesas SCA el primer diagnóstico y el plan de acción de relevo generacional para la cooperativa, realizado con el acompañamiento técnico del Instituto de Gobernanza Empresarial. "Esta es una muestra del trabajo que desde el proyecto Agrosocial se está realizando para promover el acercamiento de los jóvenes a la formación, tecnología y nuevos modelos de negocio que hagan atractivo quedarse o volver al campo", ha señalado.

Ruz ha insistido en que "la realidad del campo español es que envejece y el futuro del sector agroalimentario pasa por reforzar el papel de las cooperativas, apostar por la innovación y garantizar oportunidades reales en el medio rural que sean interesantes para que los jóvenes quieran participar e incorporarse al sector".

Desde la Diputación, a través de Agrosocial, consideran "muy importante aportar las herramientas necesarias, como este proyecto piloto de relevo generacional, para afrontar este reto, anticipándonos a las necesidades y siendo un ejemplo para otras cooperativas", ha recalcado la delegada de Hacienda y Fondos Europeos.

Ruz ha explicado que el diagnóstico realizado aporta datos como que "la edad media del socio ronda los 62 años, solo el 7% tiene menos de 41 y un 35% de los encuestados aún no tiene sucesor identificado". Asimismo, "el plan consta de cuatro ejes, 16 medidas y una base social dispuesta a participar; ocho de cada diez socios sin continuador cederían su explotación o lo considerarían, y ya hay nueve candidatos para la comisión de relevo y 16 explotaciones interesadas en la bolsa de tierras".

La cooperativa de Los Pedroches y el Valle del Guadiato, con 1.606 socios y una facturación récord de 20 millones de euros, se convierte en la primera del sector en dotarse de una radiografía completa de su base social y de una hoja de ruta hasta 2030, elaboradas por el Instituto de Gobernanza Empresarial.

Para el presidente del Consejo Rector de Dehesas Cordobesas SCA, Antonio Arévalo, este proyecto "es una oportunidad de mirar de frente al futuro de nuestras familias y nuestros pueblos y proteger el patrimonio de 40 años de cooperativismo".

Por su parte, la directora general del Instituto de Gobernanza Empresarial, Eva Turanzo, ha explicado el trabajo realizado con la cooperativa, se ha "escuchado a la cooperativa socio a socio --con datos, con una encuesta y con la voz directa de su consejo rector-- y lo que hemos encontrado no es solo un problema de edad, es una base social que confía en su cooperativa y que está dispuesta a participar en la solución".

"Ocho de cada diez socios sin sucesor abrirían la puerta a ceder su explotación antes que dejarla morir. Cuando existe esa voluntad, el papel de un diagnóstico es convertirla en método, es decir, una hoja de ruta con medidas concretas, responsables y plazos hasta 2030", ha detallado.

En este primer encuentro de análisis conjunto sobre el proyecto piloto de relevo generacional de la dehesa cordobesa han participado la delegada, Ana Rosa Ruz, representantes del consejo rector de la Cooperativa Dehesas Cordobesas, representantes del Instituto de Gobernanza Empresarial y César Díaz y Amparo Martín, de la Cooperativa Agro-alimentarias de Andalucía, uno de los once socios del proyecto europeo Agrosocial.

LA HOJA DE RUTA 2026-2030

El plan de acción, diseñado por el Instituto de Gobernanza Empresarial junto al Consejo Rector, se organiza en cuatro ejes --renta y fidelidad, relevo de explotaciones, reglas y gobernanza, y cultura y territorio-- con 16 medidas concretas, entre ellas están la creación de una bolsa de tierras con fórmulas de custodia y recompra para que la tierra permanezca en el modelo social de la dehesa, una figura de socio joven con condiciones bonificadas, una oficina de trámites que libere al ganadero de la burocracia, la tutorización de veteranos a jóvenes y la creación de una escuela de oficios del campo.

Los tres objetivos de cara a 2030 son estabilizar la producción y la comercialización a través de la cooperativa, acompañar 25 incorporaciones de jóvenes (unas cinco al año desde 2027) y lograr que ninguna explotación cierre sin haber recibido una oferta de continuidad.

Agrosocial está financiado por el programa Interreg España-Portugal (Poctep) con dos millones de euros de los que el 75 por ciento provienen de fondos Feder y el resto por parte de la institución provincial. Coordinada por la Diputación de Córdoba, con una duración de tres años (2024-2026), la iniciativa tiene como objetivo crear un ecosistema de economía social en el sector agroalimentario, mejorando la competitividad de las cooperativas y empresas y fomentando el emprendimiento juvenil en las zonas rurales transfronterizas de España y Portugal.