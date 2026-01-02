La Diputación de Córdoba incrementa un 31% el presupuesto de la Agencia de la Energía y alcanza los 1,8 millones

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, ha presentado este viernes las cuentas de la Agencia Provincial de la Energía para 2026, "un presupuesto que alcanza los 1.816.288,99 euros, lo que supone un 31% más que en 2025 y un 44,63% si se tiene en cuenta el presupuesto inicial del pasado ejercicio".

Así lo ha explicado Pozo en una rueda de prensa en la que ha detallado que "nos encontramos ante un presupuesto histórico para la entidad que refleja una apuesta clara y decidida por la eficiencia energética, la sostenibilidad y el apoyo a nuestros municipios, al tejido empresarial y a los colectivos más vulnerables".

"Pero más allá de las cifras, este presupuesto se enmarca dentro de una visión clara de este equipo de gobierno, la de utilizar la energía como palanca de desarrollo territorial, cohesión social y modernización de nuestros municipios", ha matizado Pozo.

La también presidenta de la Agencia Provincial de la Energía ha remarcado que "el dato más relevante es el incremento del 66,54% en las trasferencias de capital de la propia Diputación, un aumento que evidencia la apuesta clara de la institución por impulsar proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones".

Pozo ha hecho hincapié en que "el verdadero motor del presupuesto de 2026 es el Capítulo VII, dotado con 1,5 millones de euros, lo que representa más del 80% del total. Unos fondos que se destinan a convocatorias de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia, energías renovables y reducción de emisiones".

De este modo, ha continuado, "se ha previsto una línea de subvenciones destinadas a entidades locales, inicialmente dotada con 200.000 euros, a la que se suma la dirigida a hogares del pensionista y centros de participación activa que contará con 300.000 euros de presupuesto".

"Además, damos continuidad a la línea de ayudas dirigida a empresas y cooperativas iniciada en 2025, propuesta a la que destinamos 500.000 euros, lo que representa un 66% más que en el pasado ejercicio", ha apostillado Pozo.

La delegada de Energía de la Diputación ha insistido en que "podemos decir así que 2025 fue un año de consolidación de la Agencia Provincial de la Energía, mientras que 2026 será el año del despliegue, con más recursos, más beneficiarios y un impacto directo mucho mayor en la provincia".

Según ha remarcado Pozo, "hoy presentamos unas cuentas ambiciosas pero responsables. Un presupuesto que refuerza el papel clave de este ente provincial como instrumento clave para apoyar técnicamente a los municipios, facilitar inversiones en eficiencia energética, impulsar el ahorro energético y reforzar la dimensión social de la transición energética".