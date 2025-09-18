La Diputación de Córdoba invertirá cerca de 1,5 millones en mejorar la red de abastecimiento de la zona Norte

Fuentes (centro), entre Martín y Benítez, en la presentción de las inversiones hidráulicas para el Norte de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

Salvador Fuentes señala que la primera fase del proyecto, dotada con 907.561 euros, conectará dos aldeas de Belmez y 12 de Fuente Obejuna

CÓRDOBA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), actuará sobre 5.100 metros de tuberías de la zona Norte de la provincia, "proyecto que abordará la renovación de un tramo de la red de abastecimiento de agua potable para dos aldeas de Belmez y 12 de Fuente Obejuna".

Así lo ha avanzado este jueves el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha detallado que "hablamos de un proyecto dotado con 907.561,79 euros de presupuesto y que permitirá la sustitución de la red en el tramo comprendido entre Los Pánchez y el depósito regulador de 1.000 metros cúbicos cercano a Ojuelos Bajos".

Según ha explicado Fuentes, "hablamos de una obra que supondrá garantizar el abastecimiento a una población de 1.000 habitantes dispersos en 14 aldeas. Una actuación que justifica la economía de escala puesta en marcha por esta Diputación y que permitirá acabar con incidencias que conllevan cortes en el abastecimiento".

"Las obras consistirán en la instalación de una tubería que discurrirá paralela a la conducción existente, por lo que no se interrumpirá el suministro a la población durante las actuaciones que conllevarán la sustitución del antiguo fibrocemento por tuberías de fundición dúctil", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha insistido "en la importancia de una intervención que solucionará los graves problemas de abastecimiento que ahora sufre la población de las aldeas de El Hoyo y Doña Rama, en Belmez, y de Navalcuerno, Posadilla, Los Pánchez. Alcornocal, Ojuelos Altos, Los Morenos, Cardenchosa, Ojuelos Bajos, Cañada del Gamo, Argallón y Piconcillo, de Fuente Obejuna".

Fuentes ha hecho referencia, además, a una segunda fase, "que afectará a 2,3 kilómetros de tuberías y contará con una inversión de 450.000 euros. En definitiva una inversión cercana a los 1,5 millones de euros que viene a garantizar un servicio básico como es el agua".

"La idea, también para el ejercicio 2026, es poner en carga infraestructuras básicas para garantizar el suministro de agua como palanca de desarrollo vital para la zona norte de la provincia, contribuyendo así a la creación de oportunidades que fijen la población a nuestro territorio", ha abundado Fuentes.

En cuanto a los plazos de ejecución de las obras, el presidente de la Diputación cordobesa ha señalado que "se prevé una duración de seis meses, aunque las condiciones del terreno nos llevan a pensar que pueden acortarse".

Junto al presidente de la institución provincial han presentado el proyecto el gerente de Emproacsa, Manuel Martín, y el jefe de Servicio de Producción de Potables, Gabriel Benítez.

COLEGIOS PROVINCIALES

Por otro lado, al ser preguntado por la prevista reforma de los Colegios Provinciales, Fuentes ha anunciado que "el contrato ha salido, lo presentamos la semana que viene" y supone "un cambio cualitativo y cuantitativo de lo que son los Colegios Provinciales", que están integrados por "tres torres", aunque "una, por convenio, no la estamos utilizando nosotros", sino "otra administración".

El proyecto se ejecutará en "dos torres de los Colegios Provinciales", con el objetivo de que conformen "un complejo de servicios, homogenizado, moderno y no como está ahora. Vamos a respetar mucho el edificio de Rafael de La-Hoz", si bien "vamos a cambiar completamente el complejo de servicios de la Diputación".

Ello es preciso, según ha defendido Fuente, para poder prestar "servicios dignos", porque "ahora mismo las torres de los Colegios Provinciales son tercermundistas", ya que tienen "problemas de accesibilidad y 27 máquinas de aire acondicionado", en unos edificios en los que "trabajan muchos operarios de la Diputación" y que acogen a "las empresas públicas" de la institución provincial.

El objetivo de la reforma es "concentrar servicios en edificios emblemáticos y no tener tantos servicios dispersos por toda la capital", buscándose ahora "concentrar los servicios donde tienen que estar", en la propia sede de la Diputación, en el Palacio de la Merced, "y en los Colegios Provinciales", en los que se podrá trabajar con mayor "eficacia" y "comodidad", mejorando la "accesibilidad" y con el empleo de "energías renovables" y "tecnología".