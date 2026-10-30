La Diputación de Córdoba invita al alumnado a acercarse al arte con el Concurso de Dibujo y Pintura 'Mi cuadro favorito'

Archivo - El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba y presidente de la Fundación Boti, Gabriel Duque, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, pone en marcha la segunda edición del Concurso de Dibujo y Pintura 'Mi cuadro favorito', una iniciativa dirigida al alumnado de los centros educativos de Córdoba y provincia que tiene como objetivo favorecer el acercamiento de niños y jóvenes a las artes plásticas, estimular su creatividad y fomentar el conocimiento de artistas y obras pictóricas de todas las épocas.

Según la información facilitada por la institución provincial a Europa Press, el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha resaltado que "gracias a la buena acogida de la primera convocatoria, celebrada en 2025 con motivo del décimo aniversario de la apertura del Centro de Arte Rafael Botí, la fundación ha decidido dar continuidad a esta propuesta invitando al alumnado a realizar su propia interpretación de su cuadro favorito y trasladar a través del dibujo o la pintura su particular visión de la obra elegida".

"Con este concurso queremos despertar desde edades tempranas la curiosidad por el arte y ofrecer a nuestros niños y jóvenes la posibilidad de conocer a los grandes creadores y, al mismo tiempo, desarrollar su propia capacidad artística y creativa", ha recalcado Duque.

La convocatoria está abierta al alumnado de Educación Primaria, Aulas Especiales y Educación Secundaria y establece cinco categorías en función de los ciclos educativos y la edad. Las tres primeras corresponden a Primaria --de 1º a 6º-- y las categorías D y E a Secundaria --de 1º a 4º--. El alumnado de Aulas Especiales podrá participar en cualquiera de ellas en función de su nivel cognitivo y siguiendo las indicaciones del centro educativo.

Cada centro podrá presentar un máximo de un trabajo por categoría, previamente seleccionado. Para el alumnado de Primaria la modalidad será dibujo, mientras que en Secundaria será pintura. La técnica será libre y se podrán utilizar lápices, ceras, carbón, témperas, acuarelas, pastel, acrílicos u óleo, entre otras posibilidades, además de técnicas mixtas como el collage. Las obras deberán ser originales e inéditas.

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 9.790 euros, de los cuales 2.650 euros se destinan al material correspondiente a los 15 premios y 7.140 euros a los premios destinados a las Ampas de los centros cuyo alumnado resulte galardonado.

PREMIOS

El certamen establece tres premios en cada una de las cinco categorías, lo que supone un total de 15 galardones. En las categorías de Primaria, los premios consistirán en vales para la adquisición de material de artes plásticas por valor de 200, 150 y 100 euros para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente. En las dos categorías de Secundaria, las cuantías serán de 300, 200 y 150 euros. Todos ellos estarán acompañados de un diploma.

Además, las Ampas de los centros educativos cuyo alumnado resulte premiado recibirán 476 euros, como reconocimiento a su papel en el apoyo y fomento de la participación escolar en actividades artísticas y culturales. Por su parte, los centros educativos con alumnado galardonado recibirán una colección de publicaciones seleccionadas del fondo editorial de la Fundación Rafael Botí para incorporarlas a sus bibliotecas. Todo el alumnado participante recibirá también un diploma acreditativo.

En este sentido, el responsable del área ha explicado que "queremos implicar no sólo al alumnado, sino también a toda la comunidad educativa, porque los centros y las familias desempeñan un papel fundamental a la hora de fomentar la sensibilidad artística y cultural de nuestros jóvenes".

PRESENTACIÓN HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE

La participación se canalizará a través de los propios centros educativos, que serán los mediadores con la organización y deberán designar a una persona responsable de la actividad. Las solicitudes y los trabajos seleccionados se presentarán exclusivamente por medios telemáticos, acompañando una solicitud por centro y el archivo de cada obra en formato PDF. El plazo permanecerá abierto hasta el 22 de noviembre de 2026.

"El jurado valorará especialmente la creatividad, calidad y originalidad, así como la composición y presentación de las obras. Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, que podrá publicarlos o difundirlos haciendo constar la autoría", ha recalcado el delegado de Cultura.

La entrega de los premios tendrá lugar posteriormente en un acto público organizado por la Fundación Rafael Botí y la Diputación de Córdoba, cuya fecha, hora y lugar se comunicarán con suficiente antelación.