La Diputación de Córdoba lanza una nueva convocatoria de ayudas a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Protección Civil de la Diputación de Córdoba volverá a destinar 230.000 euros a la convocatoria de ayudas a las agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil de la provincia, que podrán solicitarse desde este miércoles 21 de mayo hasta el próximo 3 de junio.

El delegado del Área en la institución provincial, Antonio Martín, ha insistido en que "esta convocatoria es muy importante, ya que pretende cubrir las necesidades de dichas agrupaciones que realizan una labor fundamental, altruista y complementaria a la que desarrollan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

"El fin último es el de facilitar y mejorar la realización de las tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación en los municipios de la provincia", según ha señalado Martín, quien ha añadido que "esto se realiza mediante la mejora y renovación del parque de vehículos destinados a las funciones de protección civil y la mejora de las dependencias en las que se ubique cada agrupación de voluntarios".

Se establecen tres modalidades, una de inversión en vehículos de protección civil -dotada con 100.000 euros-; otra de gastos -dotada con 100.000 euros- para la adquisición de uniformidad y material menor complementario de Protección Civil, y otra tercera para la adquisición de equipos inventariables.

Las entidades locales que concurran a la convocatoria podrán optar a las tres modalidades de forma simultánea, no admitiéndose más de una solicitud por cada una de ellas. Los vehículos, los equipos inventariables y la uniformidad y material menor complementario de intervención deberán ser adquiridos durante el año 2025 y hasta el 30 de junio de 2026.

Las cuantías de las subvenciones se establece mediante una baremación y, en el caso de la modalidad A, el importe no podrá superar la cantidad de 10.000 euros ni el 50% del presupuesto total de la adquisición de los vehículos; en la modalidad B, el máximo no podrá superar el 50% del presupuesto total de la adquisición de uniformidad y material menor complementario, e igual será para la modalidad C, en cuanto a los equipos inventariables.

La convocatoria contempla la adquisición de una amplia variedad de tipologías de vehículos y equipos objeto de subvención, así como de uniformidad y material complementario de intervención y protección personal. Tales como automóviles, vehículos todoterreno, furgones-furgonetas, motocicletas de dos ruedas o moto acuática equipada con camilla.