La Diputación de Córdoba lleva siete encuentros literarios a la provincia con la nueva edición de 'La Montaña Mágica'

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (dcha.), en la presentación de la nueva edición de 'La Montaña Mágica'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, ha dado a conocer los detalles de una nueva edición de 'La Montaña Mágica', "ciclo de encuentros literarios, coordinado por Raúl Alonso, que sirve como espacio de debate sobre temas que afectan a la convivencia ciudadana" durante siete sesiones.

De este modo lo ha explicado el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha hecho referencia a que "esta iniciativa presenta, además, un formato donde la literatura se yergue en una fuerza dinamizadora del pensamiento crítico y participativo".

'La Montaña Mágica', ha continuado, "destaca por su carácter integrador y su capacidad para crear espacios de encuentro intergeneracionales. Estos encuentros, estratégicamente programados en Institutos de Educación Secundaria y bibliotecas municipales, facilitan un diálogo directo, cercano y participativo entre los autores y públicos de todas las edades".

Duque ha recalcado que "esta diversidad generacional enriquece los debates y propicia un valioso intercambio de perspectivas entre jóvenes estudiantes, adultos y personas mayores".

"En esta ocasión, este ciclo de conferencias se celebrará bajo el lema 'La paz poética: poesía como refugio' y contará con siete intervenciones divididas en tres grandes bloques temáticos", ha afirmado Duque.

El primero de estos bloques, denominado 'La palabra que calma: poesía y paz interior', estará centrado en la dimensión terapéutica de la poesía, como un espacio de pausa, serenidad y escucha en medio del ruido cotidiano. Los poetas Carlos Clementson, Rosa Romojaro y Mercedes Castro conversarán sobre este tema en el IES Tierno Galván del municipio de La Rambla, el día 15 de octubre, y el 20 de octubre en el Centro Antonio Carpio, de Montilla.

El segundo de los bloques temáticos de 'La Montaña Mágica', 'El poema como refugio: poesía y resiliencia: Un enfoque de la poesía como herramienta de resistencia pacífica y reconstrucción personal ante el dolor o la adversidad', contará con los poetas Marta Sanz, Mercedes Castro y Antonio Varo, quienes abrirán un espacio de debate en el IES Sacillis, de Pedro Abad (14 de octubre) y en la Biblioteca Municipal de Rute (21 de octubre).

Finalmente, 'Hacer las paces: poesía y reconciliación: Una mirada a la escritura poética como un acto de generosidad capaz de tender puentes entre personas, generaciones, culturas y con la naturaleza', es el título del tercero de los bloques de esta iniciativa. En torno a él conversarán, sobre su poesía y reconciliación, Marta Merino, Jorge Riechmann, Antonio Varo y Carlos Clementson. Esta cita llegará a los municipios de Fuente Palmera, el día 13 de octubre; a la Biblioteca Municipal de Iznájar, el 16 de octubre, y a la Biblioteca Municipal de Villanueva del Rey, el 22 de octubre

Duque ha hecho hincapié en que "para dejar huella de estas jornadas y fomentar la lectura, cada bloque temático irá acompañado de la edición de libros con una selección de textos de los autores participantes. Del mismo modo, al finalizar el ciclo, se publicará un estuche conmemorativo con las tres obras como memoria viva de esta edición".