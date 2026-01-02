La Diputación de Córdoba materializa su compromiso con las infraestructuras hídricas de Fernán Núñez

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en su visita a Fernán Núñez. - DIPUTACION DE CORDOBA

FERNÁN NÚÑEZ (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado a Fernán Núñez para informar junto a su alcalde, Alfonso Alcaide, sobre el avance de dos actuaciones que está acometiendo la institución en infraestructuras hídricas de la localidad, en concreto en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y en la calle Arenal, vía que resultó afectada por las borrascas de marzo del pasado año y a cuya reparación ha destinado la Diputación 500.000 euros.

Según ha expresado Fuentes, "hoy venimos a hablar de un compromiso firme con las infraestructuras hídricas de Fernán Núñez, abordadas desde una visión global, preventiva y de futuro; porque la gestión del agua, su control y su aprovechamiento es uno de los retos de presente y futuro para nuestra provincia".

En este sentido, el máximo representante de la Diputación ha insistido en la necesidad de defender estas inversiones, "porque hacerlo es defender nuestra responsabilidad, previsión y buena gestión del dinero público". De igual modo, ha subrayado la importancia de acometer actuaciones urgentes como la de la calle Arenal, "una inversión de 500.000 euros que estaba justificada por una situación extraordinaria y una necesidad imperiosa tras los daños provocados por las lluvias".

Esta actuación tiene como objetivo principal la mejora del drenaje de la calle para evitar situaciones como las que tuvieron lugar en marzo del año pasado, cuando la insuficiente capacidad hidráulica de la red provocó importantes daños en la infraestructura y su cierre al tráfico.

Con la actuación se está procediendo a la reforma íntegra de la calle, adoptándose una nueva configuración tras la implantación de nuevas redes de servicios urbanos y se están ejecutando nuevos firmes y pavimentos, también deteriorados por las escorrentías.

El coste total de la obra asciende a 935.000 euros, de los cuales 500.000 son aportados por la Diputación a través de la subvención aprobada, 165.327 euros se enmarcan en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos, también de la institución provincial, y cerca de 270.000 euros serán aportados por el Ayuntamiento de Fernán Núñez.

ACTUACIÓN PREVENTIVA EN LA EDAR

A esta intervención se suma otra en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Fernán Núñez, "una infraestructura clave en la que el paso del tiempo ha provocado asentamientos y grietas en los edificios de control e industrial", ha señalado Salvador Fuentes.

En este caso, ha continuado, "vamos a llevar a cabo una actuación preventiva que consiste en el recalce de los edificios mediante micropilotes, la ejecución de drenajes perimetrales para evitar la entrada de agua en la cimentación, la reposición de pavimentos y la reparación de los paramentos dañados".

"No se trata sólo de arreglar grietas, sino de asegurar la estabilidad de una infraestructura esencial, algo que forma parte de una política hídrica seria y responsable", ha manifestado.

Por último, el presidente de la Diputación ha insistido en que "todas estas inversiones cobran aún más sentido en un municipio como Fernán Núñez, en crecimiento, dinámico y estratégicamente situado en el área metropolitana de Córdoba".

Por su parte, el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, ha agradecido a la Diputación "su rápida respuesta ante la situación planteada y se vayan a atajar los problemas que nos plantea la depuradora, esperando que las obras solucionen las distintas problemáticas de la infraestructura".