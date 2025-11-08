La Diputación de Córdoba mejora las instalaciones deportivas de La Grajuela con una inversión de más de 250.000 euros

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andres Lorite, junto a la alcaldesa de La Granjuela (Córdoba), Montserrat Paz, en la reunión sobre la reforma y adecuación del colegio de la localidad. - DIPUTACION DE CÓRDOBA

LA GRANJUELA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha informado a la alcaldesa de La Granjuela, Montserrat Paz, sobre la obra de adecuación y mejora de la pista deportiva del colegio de la localidad, intervención cuyo proyecto se encuentra "en la fase final de redacción" y que contará con una inversión de 267.961,15 euros.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, esta acción, que se enmarca en el Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal 2024-2027, tiene como objetivo atender a la demanda del Consistorio local para dotar "de unas instalaciones deportivas adecuadas al colegio de la localidad, tanto para uso deportivo como para zona de recreo".

Por su parte, Lorite ha valorado que esta intervención permitirá la "modernización y ampliación" de las infraestructuras deportivas del municipio, así como de los espacios del centro educativo. De tal forma, el responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura ha apuntado que la reordenación de estos espacios "redundará en la mejora de las condiciones del alumnado, pero también de los vecinos".

Al hilo, Lorite ha especificado que las obras consisten en la demolición de las instalaciones exteriores actualmente existentes y que se encuentran anexas al polideportivo municipal, para proceder, posteriormente, a la construcción de "una nueva pista multideportes para la práctica de fútbol sala, balonmano y tenis, además de una pista de baloncesto".

Asimismo, el delegado ha concretado que esta nueva configuración al espacio de recreo del centro educativo lo dota de pavimentos de colores y juegos, además de "readaptar los espacios distribuidores dotándolos de itinerarios accesibles".

Finalmente, ha insistido en que estas mejoras permitirán en su conjunto la practica deportiva y la realización de actividades de ocio "entre los distintos tramos de edad de los vecinos de La Granjuela".