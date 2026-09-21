La Diputación de Córdoba muestra en EXPOSembrAI 2026 sus innovaciones para el sector agroalimentario y ganadero

Ana Rosa Ruz (2ª izda.) en uno de los expositores de EXPOSembrAI 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba participa en EXPOSembrAI 2026, espacio expositivo del IV Congreso Internacional de IA Aplicada a la Cadena Agroalimentaria, que se celebra en el Rectorado de la Universidad de Córdoba entre este lunes y mañana martes y donde presenta sus programas y servicios para el sector agroalimentario y ganadero de la provincia.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación, Ana Rosa Ruz, ha señalado la importancia de este evento "como oportunidad para transferir el conocimiento tecnológico directamente a los agricultores, ganaderos y cooperativas de la provincia".

"El sector agroalimentario es clave para la economía de nuestra provincia, solo en el primer semestre de este año, Córdoba exportó más de 713 millones de euros en productos agroalimentarios, con el aceite de oliva como uno de sus grandes pilares", ha señalado Ruz.

"Desde la institución provincial --ha añadido-- creemos que la implantación de la IA en la cadena agroalimentaria es una herramienta que nos va a permitir generar empleo joven, frenar la despoblación en el medio rural y afrontar el relevo generacional en el que ya estamos trabajando con programas piloto como el de la cooperativa Dehesas Cordobesas, en Hinojosa del Duque".

La Diputación de Córdoba dispone de un espacio propio de 24 metros cuadrados dentro de ExpoSembrAI 2026, donde se realizan presentaciones y se pueden consultar folletos y documentos sobre los distintos proyectos en los que trabaja la institución relacionados con este sector desde el Centro Agropecuario, Eprinsa, Iprodeco y los proyectos europeos 'Córdoba Verde' y 'Agrosocial Plus', además de la cooperativas agroalimentarias de Andalucía y de la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, Agaca, socios en este último proyecto liderado por la institución provincial cordobesa.

En concreto, Iprodeco aporta información sobre 'Sabor a Córdoba', un escaparate en el que cobran protagonismo los aceites de oliva virgen extra (AOVE) de las DOP de Baena, de Priego de Córdoba, de Lucena, y de Montoro-Adamuz, además de los vinos y vinagres de Montilla-Moriles y los ibéricos de Los Pedroches.

Los técnicos del proyecto europeo 'Córdoba Verde' informan sobre esta iniciativa que busca impulsar la transición agroecológica, la alimentación sostenible y el desarrollo rural en nuestra provincia y mostrarán un bodegón con productos ecológicos y un catálogo de los mismos.

En la finca del Centro Agropecuario Provincial tiene lugar un 'Living lab' (laboratorio vivo), en el que agricultores y ganaderos van a ver la tecnología funcionando en directo, sobre el terreno, con un vuelo de drones DJI Europe.

Por su parte, el proyecto europeo Agrosocial Plus, liderado por la Diputación de Córdoba, ha facilitado el traslado de 90 cooperativistas agroalimentarios de la provincia para participar en este encuentro y la realización de un almuerzo de trabajo.

También participan representantes de los 11 socios que forman parte de este proyecto, las diputaciones de Cáceres, Cádiz y Lugo, la Fundación Europea para la Innovación (Intec), las cooperativas agroalimentarias de Andalucía y Extremadura y entidades de Portugal como el Ayuntamiento de Fundao, así como Confagri, la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, la Associação Odiana y la Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca).

Además, la Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía participa en el espacio expositivo de la Diputación presentando sus proyectos 'Vidtwin: gemelo digital y bioestimulación inteligente para una viticultura sostenible y resiliente', 'Hiba+: mejora de la digitalización', y 'Simbioliva, nuevas soluciones biotecnológicas para una economía circular del alperujo', y Agaca, con folletos explicativos de varios de sus iniciativas.

Además, Ana Rosa Ruz ha recordado que está a disposición de cooperativas, emprendedores y profesionales del sector la web de Agrosocial, 'campus.agrosocial.eu', una plataforma de innovación y experimentación que ofrece formación gratuita, un buscador de ayudas y financiación para sus explotaciones entre otras herramientas, que se podrá consultar y visitar en el estand de la institución provincial.

EXPOSEMBRAI 2026

El IV Congreso Internacional de IA Aplicada a la Cadena Agroalimentaria, organizado por la Fundación Europea para la Innovación (Intec) con la colaboración de distintas instituciones, entre ellas la Diputación de Córdoba, llega a su IV edición con el lema 'Inteligencia que alimenta el mañana' y está dedicado a la India, aliado estratégico para transformar los sistemas agroalimentarios globales.

En esta edición SembrAI se convierte en un espacio completo que combina ciencia, tecnología, inversión y exposición de prototipos, maquinaria y robots. Se trata de un evento de referencia sobre Inteligencia Artificial aplicada a la cadena agroalimentaria.