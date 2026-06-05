La Diputación de Córdoba muestra en Galicia, en la feria Salimat Abanca, la excelencia de los productos cordobeses

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, en Salimat Abanca. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba está participando, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y la marca 'Sabor a Córdoba', en el Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026, que se celebra hasta el 7 de junio en Silleda (Pontevedra) en el marco de la Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia.

La institución provincial asiste a este evento junto con algunas empresas de la provincia, como Almazaras de la Subbética, de Carcabuey; almazara Pago Las Monjas, de Montoro; Castillo de Moriles, de Moriles; Aceite de Oliva Virgen Extra Olivar Centenario Vida Perra, de Villaviciosa de Córdoba; Milelinízate, de Villa del Río; Miluma, de Cañete de las Torres; Renacer, de La Carlota; Bodegas Robles, de Montilla, y AOVE San Ildelfonso, de Almodóvar del Río.

Hasta allí se ha desplazado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha destacado que "esta feria es uno de los principales escaparates del panorama nacional e internacional del sector alimentario y gastronómico".

Además, ha remarcado que la cita "se ha consolidado como un punto de encuentro estratégico para productores, distribuidores, compradores y profesionales y tiene la capacidad de fusionar y unir dos sectores fundamentales para la provincia, el de la alimentación y el del turismo".

El delegado ha señalado que la Diputación va acompañada "de nueve empresas de la provincia que, en un estand de 108 metros y bajo la marca Sabor a Córdoba, podrán exhibir la calidad, la variedad y la singularidad de sus productos, como aceite de oliva virgen extra, garbanzo lechal, mermelada de uva de Pedro Ximenez, vinos, vinagres, magdalenas, regañás o miel, entre otros".

Romero ha apostillado que "Córdoba, además de producto, tiene que ser territorio, gastronomía, paisaje y experiencia. Y todo eso se puede mostrar en esta feria, porque, además de llevar sus productos agroalimentarios", tendrán la posibilidad también de vender el "enoturismo, oleoturismo y, en general, el turismo industrial".

Iprodeco ha organizado este viernes un 'showcooking' a cargo del cocinero Xoanqui Ameixeiras, que realizará en directo una receta de maridaje de productos gallegos con productos cordobeses de las empresas que quieran participar.

En definitiva, ha enfatizado Romero, la presencia en esta feria es para "hacer negocio, Córdoba viene a contar lo que sabe hacer y lo hace en una tierra, la gallega, con la que se complementa perfectamente. Galicia sabe a mar y en Córdoba se sabe amar al campo y cuidarlo".