Diputación de Córdoba obtiene el sello 'Calculo' por su compromiso con la reducción de emisiones de efecto invernadero

: El Delegado De Infraestructuras, Sostenibilidad Y Agricultura De La Diputación De Córdoba, Andrés Lorite, En Rueda De Prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha obtenido el sello 'Calculo' emitido por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd) para los años 2021-2023 por su compromiso con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así lo ha hecho público el responsable del área en la institución provincial, Andrés Lorite, quien ha señalado que "desde Medio Ambiente, hemos coordinado el cálculo de la huella de carbono de la institución, con el objetivo de conseguir una economía climáticamente neutra para el 2050 dentro de nuestro compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, acorde a la normativa europea".

Lorite ha resaltado que "de este modo nos colocamos a la vanguardia de todas las administraciones públicas españolas en materia de cálculo de la huella de carbono y, por tanto, en el ámbito de la transición hacia la neutralidad climática, de la descarbonización y del cambio climático".

El delegado ha indicado que el cálculo estos gases de efecto invernadero se realiza tanto de forma directa como indirecta. En el primero de los casos, se refiere a las emisiones directas derivadas del consumo de combustibles por elementos fijos y transportes. El segundo alcance hace alusión a las emisiones indirectas derivadas de la electricidad que gasta la Diputación en sus 29 sedes repartidas por toda la provincia.

En este sentido, el resultado del cálculo es que "la Diputación de Córdoba tiene un promedio de 882 tCO2 equivalente/año, frente a las 1.113 tCO2 equivalente/año que presentan otras diputaciones. En cuanto al índice relativo, esto es referenciada la huella de carbono (HdC9 al número de trabajadores, los datos indica que obtendríamos unas emisiones de 1,03 tCO2 equivalente/empleado, frente a la ratio de 1,37 tCO2 de otras entidades provinciales", ha matizado Lorite.

En definitiva, ha resaltado Lorite, "la Diputación de Córdoba es menos emisora de gases con efecto invernadero con respecto a otras administraciones equiparables por tamaño y volumen, lo cual es una satisfacción". "Nuestro próximo objetivo es alcanzar el sello denominado 'Reduzco y Compenso', para lo que esta Diputación está implementando diversas iniciativas tanto en materia de reducción de emisiones como de reforestación", ha ahondado.

Así, en cuanto a la reducción de emisiones, Lorite ha señalado que "se centra en la mejora energética de los edificios de la institución, así como en la adquisición de vehículos más sostenibles".

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE CO2

Por otra parte, ha insistido, "hemos impulsado el Programa de Reforestación y Compensación de Emisiones de CO2, con el que pretendemos compensar parte de las emisiones producidas. Estas actuaciones se están desarrollando en fincas de titularidad provincial o gestionadas por la Diputación y se inscribirán en el Ministerio como proyectos de compensación de emisiones".

"Además, desde el pasado mes de diciembre estamos trabajando en la reforestación de la Vía Verde de la Campiña, así como de la Vía Verde del Aceite a su paso por Moriles y Puente Genil; del paraje de Los Arroyones en Fuente Palmera y de la Finca Porrillas", ha agregado Lorite.

Finalmente, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha evidenciado que "estas actuaciones suponen una mejora paisajística que redunda en el incremento del uso turístico y deportivo de las vías verdes, pero también en la generación de empleo local, puesto que las labores de plantación y mantenimiento son realizadas por empresas de carácter local".