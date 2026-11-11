La Diputación de Córdoba pide "extremar las precauciones" ante el incremento de las lluvias en las próximas horas

Archivo - Una rama caída de un árbol en un día de lluvia en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que ha presidido una nueva reunión del comité de emergencias de la institución provincial, ha pedido a la población "extremar las precauciones ante el incremento de las lluvias previsto en las próximas horas" con el paso de la borrasca Charles por la provincia.

En este contexto, Fuentes ha explicado que el impacto de la borrasca "se ha retrasado una hora y va a dejar más lluvia de la prevista inicialmente". En este sentido, ha insistido en la necesidad de seguir las recomendaciones ante las posibles incidencias que se puedan producir.

Hasta el momento, los Bomberos de la Diputación han actuado en la retirada de cornisas en Peñarroya-Pueblonuevo y en la retirada de una rama en la carretera de la urbanización Los Rosales en Alcaracejos. Por su parte, la red provincial de carreteras no ha presentado incidencias.

La Diputación de Córdoba mantiene activo el el Plan de Emergencias que mantiene activo la institución provincial ante la previsión de fuertes rachas de viento y lluvia por el paso de la borrasca Charles. Así, un total de 167 efectivos de Bomberos, Carreteras y Emproacsa están activados para actuar ante posibles incidencias, a lo que se suma la red de 927 voluntarios de Protección Civil distribuidos por la provincia.

Fuentes ha hecho hincapié en las recomendaciones que "pasan por mantener la precaución durante toda la jornada, evitando desplazamientos innecesarios, consultando el estado de las carreteras, alejándose de árboles, cornisas y elementos susceptibles de desprenderse, asegurando macetas, toldos y objetos exteriores".

Igualmente, ha señalado la importancia de "no atravesar carreteras inundadas, cauces ni badenes con agua, respetar los cierres preventivos y seguir los avisos de la Aemet y las indicaciones de los servicios de emergencia y, en cualquier caso, a la más mínima, llamar al 112".

Por el momento se mantiene activo el aviso amarillo por lluvia en la Campiña y Subbética, mientras que en Sierra y Pedroches se eleva a naranja. El nivel es también naranja en toda la provincia por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en el norte.