La Diputación de Córdoba pone el foco en la soledad no deseada de los mayores y personas con discapacidad

Irene Aguilera, Carlos Moreno, Tatiana Pozo y Eva Contador (centro), en la inauguración de la jornada 'Soledad no deseada en mayores y personas con discapacidad'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha puesto este viernes el foco en la 'Soledad no deseada en mayores y personas con discapacidad', gracias a una jornada centrada en conocer los estudios, protocolos y buenas prácticas para hacer frente a este problema social que afecta a un importante sector de la población.

Así lo ha avanzado la delegada de Recursos Humanos y Energía de la institución provincial, Tatiana Pozo, quien además ha expresado que este encuentro, que se celebra en el Palacio de la Merced, "trata de profundizar en este problema creando un espacio de reflexión colectiva y fomentando el diálogo entre profesionales y personas que trabajan contra la soledad no deseada".

Este curso, que podrá sobre la mesa una serie de medidas para tener una vida activa y atención a la soledad de las personas mayores contará con "una mesa redonda donde todos los asistentes que quieran podrán participar e incluso, en un momento determinado, proponer dudas o reflexiones en lo que se refiere al ámbito de Servicios Sociales", ha avanzado Pozo.

"Debemos de trabajar por que esta soledad no sea invisible y que, entre todos, podamos decirle a estas personas que estamos aquí y que todos estamos con ellos", ha concluido la responsable provincial y responsable del Área de Recursos Humanos.

Su homóloga en Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, ha aludido a la importancia de poner el foco en que "en la administración tenemos necesidad de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de todas esos avances que se van añadiendo, pero esa parte humana, esa parte cercana, no podemos perderla de ahí la importancia de que la administración desarrolle una jornada como la que hoy nos ocupa".

Por su parte, el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carlos Moreno, ha añadido que "una de las mayores pandemias de nuestra sociedad es la soledad no deseada. Hablamos de personas mayores, pero la soledad no deseada no abarca solamente a este sector de la población, sino también afecta a gran parte de la población joven".

"La sociedad está cada vez más individualizada, cada vez más ensimismada, por lo que desde las administraciones públicas debemos crear recursos y sobretodo tomar conciencia social de este problema. No puede ser que en una sociedad como la nuestra podamos vivir con esa sensación de soledad que no solamente conlleva a ese malestar, sino también, sobretodo en personas mayores, provoca una pérdida de salud", ha especificado Moreno.

Por su parte, la séptima teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha explicado que "es muy importante que las administraciones públicas nos pongamos al día, nos formemos y nos preparemos para saber cómo atender a estas personas y sobre todo cómo detectarlo, porque la soledad no deseada, se enfoca mucho en las personas mayores pero cada vez más se está viendo que hay mucha gente joven que también sufre de soledad".

PONENCIAS Y MESA REDONDA

En cuanto a la programación, la jornada está centrada en la ponencia 'Medidas para una vida activa y atención a la soledad en las personas mayores', de la mano del delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta en Córdoba; de la trabajadora social de la Dirección General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada Beatriz Muñoz, y de la psicóloga del mismo área, Laura Siguenza.

Otro de los temas incluido en la jornada ha sido 'La soledad no deseada en personas con discapacidad', de la mano de la directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de la Fundación ONCE y miembro del Observatorio de la Soledad no Deseada, Lourdes Márquez.

En representación de esta Fundación, ha asistido Inmaculada Sandoval, quien ha explicado que "desde ONCE trabajamos por y para los derechos a las personas con discapacidad y estamos siempre alerta a todas las cuestiones que pueden afectar a estas personas. El observatorio de la soledad no deseada, desde su nacimiento en 2021. haya sido un lugar de encuentro, un lugar donde se ha puesto luz y conocimiento a la soledad no deseada que ha servido para avanzar y para que políticamente se tome conciencia de que en esto tenemos que estar todos unidos para buscarle una solución".

El curso ha estado dirigido al personal del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de la Diputación de Córdoba, personal de los ayuntamientos de Córdoba y provincia, de las entidades del ámbito de mayores y de personas con discapacidad.