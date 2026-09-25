La Diputación de Córdoba pone en marcha 'Conoce tu provincia', programa que en su nueva edición incorpora 16 rutas

Andrés Lorite, durante la presentación de la nueva edición del programa 'Conoce tu provinicia'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha puesto en marcha una nueva edición de su programa 'Conoce tu provincia 2026-2027', una "campaña de educación ambiental que comenzará en los próximos días con un total de 16 rutas, incluidas en el catálogo de Paisajes con Historia compuesto por un centenar de propuestas".

De este modo lo ha explicado el responsable del área, Andrés Lorite, quien ha remarcado que "esta iniciativa viene ofreciéndose desde 2017, habiéndose ofertado en estos años un total de 85 rutas de las que han disfrutado 4.040 cordobeses y cordobesas".

Lorite ha insistido en "la importancia de esta propuesta, que busca la puesta en valor y conservación de nuestros entornos naturales. Y es que desde la Diputación estamos convencidos de que lo no se conoce, no se valora, y lo que no se valora no suele cuidarse, de ahí la necesidad de que la ciudadanía conozca los espacios naturales de nuestro territorio".

"Se trata, además, de una iniciativa que incorpora un componente turístico, puesto que los ayuntamientos participantes suelen implicarse y ofrecen actividades paralelas que permiten disfrutar de la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica de las localidades por las que trascurren estas rutas", ha apostillado Lorite.

El responsable de Sostenibilidad de la institución provincial ha hecho hincapié en que "desde 2023, se vienen incluyendo en 'Conoce tu provincia' rutas inclusivas, un hecho en el que cada año venimos trabajando para incorporar nuevos recorridos adaptados, lo que dota de un componente social e inclusivo a esta propuesta".

Lorite ha precisado que "esta iniciativa se desarrollará en 16 fines de semana que ocupan desde el otoño y la primavera, meses más agradables para este tipo de actividad, con la que se persigue la dinamización de estos espacios de gran importancia medioambiental, así como el fomento de una vida más activa entre la ciudadanía".

"Entre las rutas que se incorporan en esta edición 2026-2027, se encuentran la del Monte Malagón, de Belalcázar; la Dehesa de Quebradillas, de Conquista; las Norias del río Genil, de Benamejí, o la Ruta del Aceite en el tramo Navas del Selpillar-Camino de San Antonio a Campo Real, en los términos de Lucena y Puente Genil", ha señalado Lorite.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación ha añadido que "a estas propuestas se suman las de Los Alemanes, de San Sebastián de los Ballesteros; Las Veredas, de La Guijarrosa; Los Pilares, de Fuente Obejuna; Asperillas, de La Granjuela; La Campiña, de Fuencubierta a Las Pinedas o la Dehesilla, de Guadalcázar".

Finalmente, según ha concluido Lorite, "completan esta nueva edición de 'Conoce tu provincia' las rutas de Guadiato y Los Pedroches (tramo La Maquinilla) en los términos de Bélmez y Peñarroya-Pueblonuevo; 'Vinum et Aqua', de Monturque; El Arca, de Castro del Río; Los Barrancos, de Fuente Tójar; los Pozos, de Bujalance, y Las Serranas, de Villaharta". La inscripción a estas experiencias podrá realizarse de manera gratuita a través de la página web 'medioambiente.dipucordoba.es'.