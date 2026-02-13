La Diputación de Córdoba pone en valor el patrimonio documental del municipio de Montilla

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, en su visita al archivo de Montilla. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MONTILLA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, se ha desplazado hasta Montilla, localidad en la que, acompañada por su alcalde, Rafael Llamas, y por la responsable de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha conocido las instalaciones de su archivo municipal.

En su visita, Siles ha hecho hincapié en "la importante labor que, desde los años 80, viene realizando la institución provincial de la mano de los ayuntamientos de la provincia en materia de organización y apoyo de los archivos municipales, también del de Montilla".

"Un trabajo conjunto que reforzamos con la puesta en marcha recientemente del portal de archivos municipales, herramienta que pone a disposición del público general, a través de internet, de la documentación histórica que se ha ido digitalizando a lo largo de los últimos años", ha remarcado Siles.

El archivo de Montilla, según ha continuado, "es protagonista importante de este portal, en el que se hacen públicos documentos de su historia local e institucional, algunos de ellos datados en el siglo XVII y que ya son consultables a través de esta herramienta, fruto del trabajo conjunto del personal del archivo y del Departamento de Archivo de la Diputación".

La responsable de Gobierno Interior de la institución provincial ha señalado que "ayer mismo pusimos también en marcha una actividad de colaboración técnica en el inventario de fondos históricos de los ayuntamientos, documentos que ya se encuentran en el Palacio de la Merced en manos de técnicos especialistas".

Siles ha hecho hincapié, además, en que "la Diputación comenzará a trabajar, en este 2026, con la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque para facilitar las labores técnicas de catalogación de este incomparable fondo bibliográfico que se merece toda la atención institucional para hacerlo accesible a la ciudadanía".

Este trabajo, según ha concluido, "evidencia el compromiso que la institución provincial viene manteniendo por la recuperación y puesta en valor de la historia documental de los municipios cordobeses".