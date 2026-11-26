El presidente de la Diputación de Jaén, Salvador Fuentes, en la VI Gala de la Cultura. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves la VI Gala de la Cultura, una cita durante la cual se ha reconocido el talento de los creadores cordobeses y se ha puesto en valor el trabajo de quienes contribuyen al enriquecimiento de la vida cultural de los municipios de la provincia.

En este sentido, el presidente de la institución, Salvador Fuentes, ha subrayado la importancia de "premiar a quienes abogan por la difusión de la cultura en cualquier rincón de nuestro territorio". "Con esta Gala queremos dar espacio al talento literario y artístico, a la creatividad y la entrega que existe en Córdoba. Además, estamos contribuyendo a que nuestros escritores y escritoras sean conocidos y a que se valore lo que hacen", ha insistido.

Por su parte, el delegado de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque, ha recordado que esta gala "se ha consolidado como un espacio de encuentro y reconocimiento a la creación artística y literaria, convirtiéndose en una de las principales citas culturales promovidas por la institución provincial".

La entrega de los Premios Literarios de 2026 a los ganadores de los cuatro certámenes convocados anualmente por la Delegación de Cultura de la Diputación ha constituido el eje central de la gala. Se ha hecho entrega del XXVII Premio de Novela Rural a Pedro Antonio Martínez Robles, por su obra 'La rosa oscura', y del XXV Premio de Poesía 'Vicente Núñez' a Milagros Moisés González Alba, por 'Nadie hereda una casa en llamas'.

Del mismo modo, se ha entregado el V Premio de Dramaturgia Antonio Gala a Alejandro Aparicio Bolívar, por 'La rambla', y el XV Premio de Álbum Ilustrado Infantil o Juvenil a Maite Gurrutxaga Otamendi, por 'Tira y afloja'.

Cada uno de estos galardones está dotado con 12.000 euros y la publicación de la obra premiada, lo que supone una inversión de 48.000 euros en premios, además de una apuesta por la difusión de nuevas propuestas literarias y por la promoción de sus autores y autoras. Los galardonados han recibido también una escultura realizada por el artista cordobés Javier Flores, natural de Doña Mencía.

LITERATURA, MÚSICA Y ARTES PLÁSTICAS

La VI Gala de la Cultura ha ofrecido también espacio a otras disciplinas artísticas, como la música y las artes plásticas. La ceremonia ha sido presentada por el pianista y compositor Alberto de Paz, que ha aportado su particular visión de la música, el humor y la improvisación. Asimismo, Onfive Tour Otherwise, dirigido por Nacho Lozano, ha abierto y cerrado el acto con sus actuaciones musicales.

Durante la gala también se ha dado visibilidad al trabajo de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí en el último año por su contribución a la promoción, difusión y puesta en valor de las artes plásticas.