Presentan la imagen restaurada de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna de Cabra

CÓRDOBA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado en el municipio de Cabra en la presentación de la imagen restaurada de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y Azotes, talla que forma parte del patrimonio cultural egabrense y que "luce ahora renovada" gracias al programa de ayudas para restauración del patrimonio cofrade de la provincia que promueve la institución provincial.

En este acto, en el que se ha presentado también la imagen de la Virgen de la Caridad tras su limpieza, Fuentes ha subrayado "el compromiso de la Diputación con la recuperación de imágenes y enseres de hermandades y cofradías de la provincia, ya que cuando se protege el patrimonio cofrade no se cuida sólo el arte, sino también el alma de los pueblos", según ha informado la institución provincial en una nota.

Con relación a estas ayudas, Fuentes ha señalado que "no hablamos sólo de algo puntual, sino de una política pública firme y sostenida, porque las hermandades son historia viva, motor económico, identidad compartida y redes de solidaridad muy efectivas".

"En distintas localidades a las que he ido para ver en primera persona las imágenes, las túnicas o los enseres restaurados he visto cómo vecinos de todas las edades se emocionaban al reencontrarse con las imágenes que marcaron su vida. Esa emoción es la prueba de que el patrimonio es memoria, es raíz e identidad de un pueblo", ha manifestado el presidente provincial.

De igual modo, Fuentes ha expresado su reconocimiento a todo el mundo cofrade de Cabra y para alabar el trabajo realizado por los restauradores José Antonio Cabello e Inmaculada Pérez, "que han devuelto la talla a su esplendor con profesionalidad y respeto". Asimismo, se ha referido a la labor de Miguel Arjona en los años 80 "por mantener viva la imagen del Amarrado en un momento clave".

PATRIMONIO COFRADE DE CABRA

En 2024 la Diputación de Córdoba destinó más de 650.000 euros a 69 hermandades y cofradías de 21 municipios y 800.000 euros a rehabilitación de patrimonio histórico-artístico.

En el municipio de Cabra esta apuesta se ha concretado en 50.000 euros para seis cofradías lo que ha permitido, además de la actuar en Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna, la restauración del grupo de Jesús de las Penas, Dios Padre y el ángel confortador, la recuperación de la peana de la Soledad (obra de Pedro de Mena), la restauración de los ciriales de la Esperanza, la intervención en el titular del Buen Fin y la restauración de los candelabros del Nazareno y del paso de la Virgen de las Angustias.