La Diputación de Córdoba promocionará el Valle del Guadiato a través de 'Sabor a Córdoba' y 'Córdoba de Cine'

Romero (dcha.) y Bernal en la presentación del proyecto. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) y sus marcas 'Sabor a Córdoba' y 'Córdoba de Cine', pone en marcha una línea de colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Valle del Guadiato con el objetivo de "poner en valor los recursos propios de esta comarca como herramienta para favorecer el desarrollo económico del territorio".

De este modo lo ha explicado en rueda de prensa el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien, acompañado por el presidente del GDR, Luis Bernal, ha sido el encargado de detallar esta iniciativa que "bajo el título 'Sabor a Córdoba y Espacios de Cine en el Guadiato', se enmarca en la línea de ayudas 'Iprodesal'", ha matizado.

Romero ha insistido en que "esta alianza permite otorgar un valor añadido a los recursos endógenos del Guadiato. Así, se plantea una estrategia basada en la promoción de la gastronomía de la comarca, contribuyendo a mejorar su visibilidad, reforzar la identidad territorial y generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial y la población local".

Se pondrá en marcha, ha continuado, "la campaña de promoción 'Sabor a Córdoba en el Valle del Guadiato' orientada a favorecer las relaciones entre restauración y productores agroalimentarios, de manera que los productos locales ganen peso en la restauración".

"Del mismo modo, y bajo el paraguas de 'Córdoba de Cine', se realizará un catálogo de espacios cinematográficos de este territorio minero, y se hará tomando como punto de partida espacios claves como el Castillo de Belmez o el palacete modernista de Fuente Obejuna", ha apostillado Romero.

El también presidente de Iprodeco ha hecho referencia, además, a que el "objetivo no es otro que acercar a los cordobeses la riqueza del Guadiato, al mismo tiempo que se establecen líneas de promoción y puesta en valor de este territorio de la zona norte de la provincia".

Romero ha concluido que "solamente aquello que no se conoce no se valora y, a través de estas líneas específicas de trabajo se pretende darle un valor añadido al territorio, una zona que tiene productos endógenos importantes, con la dehesa como protagonistas y espacios únicos que deben ser conocidos".

Por su parte, el presidente del GDR Valle del Guadiato, Luis Bernal, ha remarcado que "gracias a la Diputación de Córdoba se trabajará en dos líneas de promoción que tendrán como elemento central los recursos propios de nuestra comarca, una oportunidad de desarrollo económico, turístico y empresarial".

En relación con 'Sabor a Córdoba en el Valle del Guadiato', Bernal ha remarcado que se trata de unir a restauradores y productores y "lo haremos con la celebración de una semana gastronómica en la que los productos propios de nuestra tierra cobren protagonismo y llamen la atención de quienes nos visitan".

"Por otro lado, se pondrá en marcha el concurso 'Guadiato de Cine', dirigido al alumnado de los IES de la comarca, con la finalidad de comentar el conocimiento y la valoración del paisaje, al mismo tiempo que se genera material audiovisual que pueda utilizarse en la promoción del territorio como escenario de rodajes", ha concluido Bernal.