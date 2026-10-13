La Diputación de Córdoba promueve la igualdad en el mundo rural con la séptima edición de Palenciana Fest

Presentación de la VII edición del Palenciana Fest. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí y gracias a la organización del Ayuntamiento de Palenciana, impulsa la celebración del Festival de Arte Urbano Palencia Fest, que se celebrará del 15 al 18 de octubre y que apuesta por la creatividad, la igualdad y la visibilización de las mujeres artistas en el ámbito rural.

En concreto, esta iniciativa --que se realiza con la intención de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurales-- se llevará a cabo en el centro educativo, calles, plazas y lugares emblemáticos de esta localidad de la Subbética, con el objetivo de convertir los espacios públicos del municipio en una galería de arte al aire libre.

Así lo ha expresado en rueda de prensa la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha añadido que "esta iniciativa, que se celebra cada mes de octubre coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, convoca a los amantes de las artes plásticas en una cita que se ha convertido en referencia del arte urbano y la creación contemporánea del mundo rural".

Es un encuentro que "destaca también por el carácter multidisciplinar y por el éxito de participación de los talleres, potenciando desde el arte una sociedad más justa, igualitaria y con conciencia crítica. Un evento que no solamente tiene como objetivo poner el foco en las mujeres y en el arte, sino también en generar esa conciencia crítica sobre la justicia y sobre la igualdad", ha añadido Ruiz.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Gonzalo Ariza, ha explicado que "con este festival convertimos las calles de Palenciana en un museo al aire libre e intentamos poner como eje central no solo el papel de la mujer rural en el arte, sino también hacer de nuestras calles un museo abierto".

La programación de la séptima edición arrancará el jueves, 15 de octubre, con la inauguración del festival, el concurso 'Tortillas con Arte', un reconocimiento a Canal Sur por la cobertura del evento, actividades en el colegio y talleres, además del inicio del mural del Palenciana Fest.

El viernes, 16 de octubre, tendrá lugar el fallo del jurado del certamen 'Calles en Verso', junto a la continuación del mural del colegio, distintas intervenciones artísticas y talleres dirigidos tanto al público adulto como al infantil.

La jornada del sábado 17 estará protagonizada por los talleres infantiles y nuevas intervenciones en los murales, que seguirán enriqueciendo los espacios públicos del municipio con propuestas creativas. Por su parte, el domingo, 18 de octubre, se celebrará una jornada de cierre con mercadillo de artesanas, música, presentación de un libro, barra benéfica, una representación teatral por la tarde y una ruta guiada por los espacios vinculados al festival.