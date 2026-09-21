La Diputación de Córdoba reconoce a los cinco trabajos seleccionados como ganadores de una nueva edición de EmprendeUCO

De entrega de los premios EmprendeUCO. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido ese lunes el acto de entrega de los premios EmprendeUCO, galardones que reconocen a los mejores proyectos presentados por jóvenes emprendedores de la provincia.

El acto, presidido por el el máximo responsable de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha contado con la participación del delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación, Félix Romero; del rector de la UCO, Manuel Torralbo, y del vicerrector de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad de la UCO y presidente de Fundecor, Juan José Giner.

Fuentes ha resaltado que "cuando inauguramos esta edición hablábamos de ideas, de oportunidades y de la necesidad de que el talento cordobés encontrara aquí las condiciones para quedarse y crecer. Hoy podemos hablar de algo más concreto, de proyectos que han avanzado, de empresas que ya están facturando y de personas que han convertido una idea en una actividad económica real".

Ese es, según ha añadido, "el mejor balance que puede hacer un programa de emprendimiento. Porque emprender empieza con una idea, pero una idea por sí sola no crea una empresa, sino que hace falta capacidad para corregir errores y, sobre todo, alguien que ayude a dar el siguiente paso, y eso es lo que intenta hacer EmprendeUCO".

"Hay un dato que merece ser destacado especialmente, y es que de los 22 proyectos que han completado el programa, 17 ya están constituidos y facturando. Esto significa que aquí no estamos hablando únicamente de formación o de talleres, sino que hablamos de personas que han alcanzado el objetivo marcado", ha insistido Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que "EmprendeUCO tiene ya una perspectiva suficiente para mirar más allá de una edición concreta, ya que con los proyectos que se incorporan este año, son ya 129 las empresas creadas a través del programa que permanecen activas, y más de 350 los emprendedores que han participado en esta iniciativa".

Fuentes, ha recordado que "en esta edición, como novedad, incorporábamos, 'Emprende Rumbo con la Diputación de Córdoba', y lo hacíamos con el objetivo de que los emprendedores puedan salir de su entorno habitual, conocer otros ecosistemas, establecer contactos y enseñar sus proyectos fuera de Córdoba. Una novedad que nos permite dar un paso más en este objetivo compartido de reforzar el tejido productivo de la provincia".

Finalmente, el presidente de la Diputación ha evidenciado la estrecha colaboración que se viene manteniendo con la UCO en el desarrollo de iniciativas y propuestas en muy diversos ámbitos, "y que nos permiten seguir avanzando como sociedad y como territorio".

PROYECTOS GANADORES

Los proyectos ganadores de EmprendeUCO 2026 han sido, con el Premio Desarrollo de la Provincia, para Antonio Cepas Torralbo, por su propuesta 'Varda'; con el Premio Mujer Emprendedora, para Ángela Revuelto Carrasco, por su proyecto 'Salvia', y con el Premio a Modelo de Negocio, para la iniciativa Infomalena, presentado por Raúl García Giménez.

Del mismo modo, el Premio Compromiso Social ha correspondido a Raquel Flores Jiménez, por su propuesta 'Nadar si barreras' y, finalmente, el Premio EmprendeUCO-Diputación de Córdoba ha sido para Fernando Sánchez y Ana Toro, por el proyecto 'Tierras con solera'.