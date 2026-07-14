La Diputación de Córdoba reconoce el talento de nueve artistas en el IV Certamen de Dibujo por el Día Mundial del Agua

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (izda.), en la entrega de premios de la IV edición del Certamen de Dibujo con motivo del Día Mundial del Agua. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y Aguas de Córdoba (Emproacsa) han hecho entrega este martes de los galardones de la IV edición del Certamen de Dibujo con motivo del Día Mundial del Agua, una iniciativa que vuelve a poner el foco en la participación, sensibilización y educación ambiental dirigida a la ciudadanía de la provincia de Córdoba. Bajo el lema 'El agua nos iguala', esta nueva edición ha invitado a participantes de todas las edades a reflexionar sobre el papel del agua como elemento de unión, desarrollo e igualdad de oportunidades.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que ha sido el encargado de entregar los premios a los ganadores, ha recordado que "el acceso al agua no es sólo una necesidad básica, sino un factor clave para la salud, la educación, el bienestar y la igualdad de oportunidades. Cuando el acceso es seguro y equitativo, crecen las oportunidades y se reducen las desigualdades".

Este concurso --que ha reunido cerca de 200 dibujos y alrededor de 5.000 personas registradas para votar y ha logrado consolidarse, ya que ha experimentado un crecimiento del 234 por ciento en visualizaciones y del 83 por ciento en visitantes únicos respecto a sus primeras ediciones-- se ha consolidado "como una herramienta de participación y educación ambiental, acercando la importancia del agua a través de la creatividad y la mirada de niños, jóvenes y adultos", ha expresado Fuentes.

En este sentido, el máximo responsable de la institución provincial ha subrayado que "se han premiado nueve dibujos, pero realmente se está premiando una forma de pensar". Además, ha adelantado que los dibujos ganadores "se utilizarán en futuras campañas de sensibilización y concienciación que impulsen tanto la Diputación como Emproacsa".

Por último, Fuentes ha insistido en que "no podemos permitirnos olvidar las sequías que ha sufrido la provincia". En este sentido, ha defendido la necesidad de seguir impulsando infraestructuras hidráulicas modernas y ha apelado a la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana.

El certamen invitaba a los participantes a reflexionar sobre el agua como un bien común que une a las personas y cuya conservación constituye una responsabilidad compartida.

PREMIADOS

En esta cuarta edición han resultado premiadas nueve personas, distribuidas en las categorías Infantil, Juvenil y Adultos. En cuanto a la categoría Infantil, el primer premio ha recaído en María Roa, el segundo en Lucía Gómez y el tercer premio ha sido entregado a Lola Moreno. Respecto a la categoría Juvenil, Ángela Albuera se ha alzado con el primer premio, Sofía Alejandra Rosario ha conseguido el segundo y el tercer premio ha sido entregado a Laura Guil.

Ya en la categoría de Adultos, el primer premio ha sido entregado a Blanca Morillas, el segundo premio ha sido para Lucía Márquez y el tercero ha sido para Raquel López.