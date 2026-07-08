La Diputación de Córdoba refuerza su apoyo a la cultura en el medio rural gracias al 'Solia Rural Fest' de El Guijo

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (centro), en la presentación de 'Solia Rural Fest' de El Guijo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

EL GUIJO (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba sigue reforzando su apoyo a la cultura gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de El Guijo para la puesta en marcha de una nueva edición del 'Solia Rural Fest', una cita cada vez más consolidada que tendrá lugar los días 10 y 11 de julio, en el Paraje El Soto de esta localidad del Valle de los Pedroches.

En concreto, se trata de un festival que "combina no sólo música sino que, además, incluirá diversas expresiones artísticas, de ocio y dinamización para todas las edades adaptadas al entorno de la comarca", según ha adelantado el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque.

"Se trata de una iniciativa ya consolidada y que se presenta como referente de la programación estival cordobesa, contribuyendo así a dinamizar el territorio y a generar riqueza", ha añadido Duque.

Además, el responsable del Área ha recordado "la apuesta de la Diputación de Córdoba por aquellas iniciativas que promueven la cultura como herramienta de desarrollo, cohesión social y territorial y como vínculo para la lucha contra la despoblación y la promoción del turismo de interior".

El 'Solia Rural Fest', que arranca el viernes 10 de julio, a las 20.00 horas, con un espectáculo de circo a cargo de la Escuela Alas, contará con conciertos, muralistas, exposiciones colectivas, reproducciones de antiguos vinilos y, además, se podrá disfrutar de creaciones gastronómicas de autores locales con la carne de la comarca de Los Pedroches.

Según Duque, "a través de eventos como el 'Solia Rural Fest', la Diputación acerca la música y las manifestaciones culturales al entorno rural, favoreciendo además la actividad comercial, la hostelería y el sector turístico ya que en este municipio podemos disfrutar de uno de los puntos de observación astronómica más limpios de la comarca". "El Paraje El Soto es un entorno natural por donde transcurre el arroyo Santa María y se encuentra el yacimiento romano de Majadaiglesia, donde se ubica la antigua ciudad romana de Solia", ha concluido Duque.