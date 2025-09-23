La Diputación de Córdoba refuerza su apoyo a Fuente Palmera de Boda a través de la marca promocional 'CórdobaDModa'

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero (centro), en la presentación de Fuente Palmera de Boda. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fuente Palmera de Boda alcanza su XVII edición y se celebrará del 2 al 5 de octubre en el entorno de la Plaza Real de esta localidad cordobesa, ofreciendo un recinto expositivo al aire libre ubicado en las calles aledañas al centro. Esta cita, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), presenta este año importantes novedades y contará con Agatha Ruiz de la Prada como invitada de honor.

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que "se trata de un evento de ámbito nacional, que coloca a Córdoba, y en concreto a Fuente Palmera, como el pueblo de las novias. En este municipio han sabido reinventarse y convertir el sector textil y nupcial en todo un referente".

El diputado ha insistido en que desde la institución provincial "a través de la marca promocional 'CórdobaDModa' reforzamos nuestro apoyo a este sector estratégico para la provincia de Córdoba que, en el caso de Fuente Palmera alcanza un nivel de facturación de 15 millones de euros y genera aproximadamente 300 empleos directos".

Para finalizar, Romero ha incidido en que "es importante que los sectores productivos estratégicos de nuestra provincia dialoguen entre sí, que se establezcan sinergias entre ellos para fortalecernos, ser más competitivos y llegar a todos los países del mundo".

Por su parte, el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Ruiz, ha señalado que "esta feria es un proyecto consolidado, en un compromiso con la Colonia de Fuente Palmera, de empleo, de desarrollo y de diversificación económica". "Esta cita se mantiene a lo largo de los años gracias a la calidad e innovación de nuestros productores, de nuestras firmas, y de nuestros trabajadores", ha recalcado.

Está previsto que participen en la feria unos 34 expositores de empresas relacionadas con el sector y en la pasarela estarán presentes 12 firmas. Asimismo, el Certamen de Jóvenes Diseñadores celebra su novena edición.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, ha señalado que "Fuente Palmera de Boda vuelva reforzada, con importantes novedades para hacerla aún más atractiva". Así, este año habrá un bloque específico en la pasarela para comunión y arras. Del mismo modo, con el fin de dar respuesta a las demandas del público y conectar dos de los eventos que organiza la Asociación Empresarial, se creará una zona gastronómica ubicada en la calle La Fuente, que contará con conciertos y espacios para comida.

Fuente Palmera de Boda gira este año en torno al papel de la mujer, para ello se va a presentar también una exposición de un recorrido por la historia de los vestidos de novia del municipio.

Adame ha enfatizado que 'CórdobaDModa' supone "un paso histórico, nos da una identidad común, un paraguas que une, protege y proyecta al mundo la fuerza creativa de esta tierra".