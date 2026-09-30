Diputación de Córdoba refuerza su compromiso con mayores con programas para autonomía y envejecimiento saludable

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera, ha dado a conocer este miércoles, coincidiendo con la celebración el 1 de octubre del Día Internacional de las Personas Mayores, los programas con los que cuenta este organismo provincial para atender y garantizar los derechos de este segmento de población.

En este sentido, Aguilera ha puesto el foco en programas como los de Envejecimiento Activo y Participación Social del Mayor, "con los que buscamos ayudar al envejecimiento activo y saludable porque las personas mayores de ahora no tienen nada que ver con las de antes; ahora son activas, tienen inquietudes y necesidades y las administraciones tenemos que responder. Para eso están estos programas, dotados con 600.000 euros cada uno, para impulsar proyectos, talleres y actividades en los municipios".

Estos dos programas, que se concentran sobre todo entre el 1 de octubre y el 30 de abril, van a suponer la puesta en marcha de 519 actividades y talleres en los municipios alcanzando a una población de 25.500 personas. Se enmarcan aquí los talleres de estimulación cognitiva, viajes culturales, semanas del mayor, gimnasia para mayores y talleres de alta especialización.

Además de estas iniciativas ya consolidadas, la presidenta del IPBS se ha referido a otras líneas de actuación más innovadoras como el proyecto 'Puerta a puerta', "un programa de estimulación cognitiva en el domicilio que llega a 28 municipios con una inversión cercana a los 80.000 euros". Según Aguilera, "durante tres meses y de forma semanal aportamos esa actividad que necesitan nuestros mayores".

Por otro lado, la presidenta del IPBS se ha referido al proyecto 'Cuidando contigo', "que ofrece recursos y aliento a las personas cuidadoras a través de talleres de autocuidado y apoyo emocional", y a otras iniciativas que buscan incidir en el fomento de la autonomía de las personas mayores. Es el caso de las ayudas de accesibilidad en el hogar.

La también delegada de Derechos Sociales ha recalcado que todas estas iniciativas buscan "el mantenimiento de la autonomía funcional para retrasar el deterioro cognitivo, la prevención del desarraigo territorial y estabilización de la población mayor en su entorno y el fortalecimiento de la red de apoyo informal. Además, se fomenta el empleo en los municipios gracias a la contratación de personas para llevar a cabo las actividades".

DATOS SITUACIÓN DEMOGRÁFICA PROVINCIAL

Aprovechando la presentación de los programas enfocados a la población mayor, la responsable del área ha dado algunas cifras que corroboran la importancia del trabajo que realiza el IPBS. Así, ha recordado que "un 21,8% de la población provincial supera los 64 años y en el norte de la provincia el porcentaje asciende al 30%".

La tasa de dependencia crítica se sitúa en el 55,4%, superando la media nacional que esta en 53,46%, lo que "demanda un incremento en la provisión de servicios de apoyo", ha remarcado. Por último, ha insistido en que "la dispersión territorial y el riesgo de despoblación agravan la soledad no deseada".

Por todo ello, Aguilera ha hecho hincapié en que "tenemos que darles nuestro tiempo y nuestros recursos, escucharles, enriquecernos de su experiencia y su saber porque son ellos los que entienden y hemos de aprender de ellos".